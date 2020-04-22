لاعبو الأندية الإسبانية يعارضون خطط إقامة معسكرات مغلقة عند استئناف المباريات

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هناك تواريخ مقترحة لعودة كرة القدم الإسبانية للتدريبات من أجل استئناف منافسات الدوري الإسباني في درجتيه الأولى والثانية دون جمهور، في أعقاب اجتماع جمع بين المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسبانية وافقت على رفع جزئي لحالة الطوارئ الصحية وسمحت بالتدريبات الرياضية بشكل فردي، وستنتهي الفترة الحالية من الحجر الصحي يوم 11 أيار/مايو المقبل، لكن الفرق قد تبدأ قبلها بأسبوع، أي يوم 4 أيار/مايو بالتدريبات على شكل مجموعات وتفتح مراكزها التدريبية مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البروتوكول الذي أرسلته رابطة الليغا يشير إلى أن الفرق تحتاج على الأقل لأسبوعين من الإعداد لبداية المنافسات، وقد يكون موعد 13 حزيران/يونيو بداية التفكير الرسمي في اللعب مجددا.

وقد يتم تأجيل الموعد لأسبوع إضافي، حال رغبت الفرق في مزيد من الوقت للاستعدداد واستعادة اللياقة البدنية للاعبيها، خصوصا أن التدريبات الجماعية قد تتأخر لما بعد 11 أيار/مايو المقبل.

وبحسب تقرير "سبورت"، فإن التواريخ المقترحة قد تجعل الدوري الإسباني يقام طيلة شهر تموز/يوليوز المقبل، وينتهي في 31 من نفس الشهر، بينما يخصص شهر آب/أغسطس للعطلة باستثناء الفرق التي تشارك في منافسات قارية، حيث من المحتمل أن يخصص لإنهاء منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وفيما يخص نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، فتشير عدة تقارير لتأجيله حتى الموسم المقبل، لكن الصحيفة تحدثت عن موعد 5 آب/أغسطس كموعد مقترح أيضا.

ضمانات صحية

من جانبه، قال اتحاد لاعبي كرة القدم الإسباني إن لاعبين من أندية كبرى أعربوا عن مخاوف من العودة للمنافسات، بينما لا يزال فيروس كورونا يشكل خطرا، وأبدوا معارضتهم لخطط رابطة الدوري الإسباني لإقامة معسكرات تدريبية مغلقة.

وعقد قائدو فرق دوري الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا اجتماعا عبر الفيديو مع اتحاد اللاعبين، يوم الثلاثاء، لمناقشة شروط العودة للعمل.

وتوقفت منافسات كرة القدم منذ العاشر من مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، التي سجلت أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة، وهو الرقم الأعلى في أوروبا، بالإضافة إلى ما يزيد عن 21 ألف وفاة، ما يمثل ثاني أعلى عدد وفيات في القارة بعد إيطاليا.

ورغم عدم تحديد موعد للعودة إلى التدريبات أو المباريات، تعهدت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم بمحاولة ضمان استكمال الموسم.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن الأندية ستخسر حوالي مليار يورو إذا لم يستكمل الموسم.

وتدرس رابطة الدوري وضع شروط للعودة إلى التدريبات، ومن بينها توصية بإقامة معسكرات تدريبية مغلقة، وهو اقتراح قال سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة إنه يعارضه.

وقال متحدث باسم اتحاد اللاعبين إن قائدي الفرق أبدوا معارضتهم إقامة معسكرات تدريبية مغلقة خلال اجتماع الثلاثاء، مضيفا أن اللاعبين سيبلغون وزارتي الرياضة والصحة بمخاوفهم إزاء العودة للمنافسات.

وتابع: "أبدى اللاعبون مخاوف كبيرة تجاه الموقف الذي يمر به المجتمع في هذه اللحظة وعلى الأخص الظروف الصحية التي سيجدون أنفسهم فيها عند استئناف الأنشطة الطبيعية".