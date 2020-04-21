بعد اهتمام ريال مدريد.. رين الفرنسي يضع شرطا مفاجئا لبيع كامافينغا

بات الفرنسي الشاب إدوارد كامافينغا لاعب وسط فريق رين الفرنسي أحد أبرز المطلوبين للانضمام لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظى اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً فقط باهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو": إن إدارة نادي رين الفرنسي أعلنت بالفعل شروطها لبيع كامافينغا، وأبلغت هذه الشروط لجميع الأطراف المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

وحدد رين قيمة انتقال اللاعب الشاب بـ 60 مليون يورو، كما وضعت شرطاً آخر هو الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

ووفقاً لتقارير فرنسية، سيكون من الصعب أن يوافق أي نادٍ علي دفع 60 مليون يورو لضم كامافينغا ثم السماح له بالاستمرار مع رين في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم كامافينغا ليلعب دور البديل لنجمه البرازيلي كاسمييرو في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من شرط نادي رين، إلا أنه لا يمكن استبعاد إتمام ريال مدريد للصفقة خاصة إذا طلب زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي صراحة التعاقد معه.