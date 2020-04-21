باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع كريم بنزيما لتحقيق حلم "الهجوم الفرنسي"

يأمل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد؛ ليعوض رحيل المهاجم الأوروغواياني إيدينسون كافاني، المنتهي عقده الصيف القادم.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، استنادا لتقارير إعلامية فرنسية، أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يحلم بتكوين هجوم فرنسي في الفريق، عبر التعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما وأنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، والإبقاء على نجم الفريق كيليان مبابي.

كما يأمل الفريق الفرنسي في زيادة عدد اللاعبين الفرنسيين بالفريق، في المواسم القادمة، وذكرت تقارير أنه قد يقبل فكرة صفقة تبادلية مع برشلونة، يستفيد من خلالها من عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي وتوديبو، مقابل التخلي عن البرازيلي نيمار.

ويواجه باريس سان جيرمان في سعيه التعاقد مع مهاجم ريال مدريد عدة عقبات، أبرزها أن كريم بنزيما لا يرغب في الرحيل عن العاصمة الإسبانية، ولكونه يأمل في العودة لفريقه الأم أولمبيك ليون؛ لإنهاء مسيرته، ولا يرغب في اللعب لفريق فرنسي آخر.

ويملك باريس سان جيرمان فرصة التعاقد بشكل نهائي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار حاليا من إنتر ميلان، لكنه يضعه كخطة "ب" ويفضل كريم بنزيما.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في صيف 2022، وذكرت عدة تقارير إعلامية أنه اتفق على تمديد عقده حتى صيف 2023، لكن الفريق الفرنسي يرغب في استغلال بحث ريال مدريد عن مهاجم أصغر؛ لإقناعه بالتخلي عن مهاجمه الفرنسي.