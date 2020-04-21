صحيفة: لوكا زيدان قد يمثل منتخب الجزائر دوليا

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كشفت تقارير صحفية أن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، يستهدف استدعاء لوكا زيدان، نجل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وحارس مرمى الفريق الملكي المعار حاليا إلى راسينغ سانتاندير، لتمثيل "محاربي الصحراء". ويحمل لوكا زيدان، البالغ 21 عاما، الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، لكن والده لديه الجنسية الجزائرية. وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، يسعى بلماضي لضم لوكا إلى صفوف محاربي الصحراء، أملا في الهبوط بمعدل أعمار المنتخب، المتوج بكأس الأمم الأفريقية 2019. ويمتلك منتخب الجزائر حارسين حاليا، وهما رايس مبولحي وعز الدين دوخة، وكليهما عمره (33 عاما). وأشارت الصحيفة إلى أن بلماضي أبلغ مسؤولي الاتحاد الجزائري ببدء إجراءات منح الجنسية للوكا