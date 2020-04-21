تقرير: قادة برشلونة يحذرون نيمار من هذا الأمر حال أراد العودة للفريق

ألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على آخر تطورات محاولات لاعبي نادي برشلونة لدعم عودة نيمار داسيلفا إلى صفوف "البلوغرانا"، خلال الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير خاص لها، إلى أن "الأسماء الثقيلة في غرفة ملابس البارسا، والتي هي على تواصل دائم مع نيمار، أخبرت اللاعب البرازيلي أنه حال تمت عودته إلى كامب نو هذا الصيف، يجب عليه أن يغير من تصرفاته خارج الملعب، كي لا يتم وضعهم في موقف سيئ، وهم الذين فعلوا كل شيء من أجل عودته مرة أخرى".

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، مقابل فسخ عقده رفقة البارسا، حيث دفع ناديه الحالي 222 مليون يورو، ليصبح البرازيلي الدولي أغلى لاعب في العالم.

فيما كشفت تقارير صحفية أن نجم نادي باريس سان جيرمان وافق بالفعل على العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بتضحيات مالية كبيرة.

فيما كشفت تقارير سابقة أن خطة برشلونة قائمة على تقديم عثمان ديمبلي وتوديبو وأومتيتي في صفقة تبادلية لنيمار لتقليل سعره، وتسهيل عودة اللاعب البرازيلي لصفوف "البلوغرانا".

ويعد نيمار هدفًا أساسيًا للنادي الكتالوني في الصيف المقبل، رغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت معظم الأندية الأوروبية مؤخرًا؛ جراء توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية متعددة إلى أن إدارة برشلونة كانت قد وعدت النجم البرازيلي بإنهاء الصفقة في صيف العام الحالي، بعد تعثر المفاوضات؛ من أجل إعادته لقلعة كامب نو في صيف 2019.