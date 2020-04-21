تطور مهم بشأن نقل مباريات ريال مدريد إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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قالت صحيفة ماركا إن نادي ريال مدريد حصل على موافقة رابطة الدوري الإسباني للعب في ملعب مدينة النادي الرياضية "ألفريدو دي ستيفانو". ويرغب ريال مدريد في نقل مبارياته في بقية الدوري الإسباني إلى ألفريدو دي ستيفانو بسبب عملية تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، كما ستقام بقية مباريات الموسم من دون جمهور بسبب "كورونا". ومن المتوقع أن يستأنف الدوري الإسباني في يونيو المقبل. وأشارت ماركا إلى أن ريال مدريد ينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي أيضا لاعتماد الملعب لبقية مباريات الموسم بشكل رسمي. وتحاول إدارة ريال مدريد استغلال الأزمة لإقناع "يويفا" حتى يكون هناك مجال لتسريع عمليات تطوير سانتياغو برنابيو.