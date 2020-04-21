نيمار يقدّم تضحية مالية كبيرة من أجل العودة إلى نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق بالفعل على العودة إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني، في الموسم المقبل، وذلك بتضحيات مالية كبيرة.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، مقابل فسخ عقده رفقة البارسا، حيث دفع ناديه الحالي 222 مليون يورو، ليصبح البرازيلي الدولي أغلى لاعب في العالم.

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، إن نيمار سيعود إلى برشلونة، ليحصل على أقل من نصف الأجر الذي كان يحصل عليه في باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي ما يحصل عليه نيمار في باريس سان جيرمان يصل إلى 50 مليون يورو سنويًا، ويتضمن هذا المبلغ قيمة عقده السنوي، إضافة إلى حوافز وعقود إعلانية أخرى، أبرزها كونه وجهًا إعلانيًا بارزًا لبنك قطر الوطني.

وأكدت، أن نيمار أبدى رغبته الشديدة في العودة إلى برشلونة، ووافق على أن يكون راتبه في البارسا 20 مليون يورو فقط، وهو أقل من نصف ما كان يحصل عليه في نادي العاصمة الفرنسية.

وتابعت: "يريد نيمار العودة إلى برشلونة مرة أخرى، بعد ندمه على قرار الرحيل، ويرغب في استعادة تألقه رفقة الثنائي، الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، كي يعود المثلث المرعب المعروف باسم MSN، مرة أخرى".

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، في صيف 2022. وأشارت العديد من التقارير، إلى أن برشلونة ربما لا يملك الإمكانات المالية اللازمة لحسم صفقة نيمار، خاصة أنه يريد أيضًا ضم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، حيث تتكلف الصفقتان مبلغًا يصل إلى 300 مليون يورو.

إلى ذلك، قرر برشلونة في اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، التنازل عن حقوق ملكية ملعبه "كامب نو" عن الموسم المقبل 2020-2021 إلى مؤسسة برشلونة من أجل حصد الأموال للمشاريع البحثية، التي تجرى في كتالونيا وباقي العالم في مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان للنادي، عقب اجتماع لمجلس الإدارة، اليوم "في هذه اللحظة المهمة في العالم الذي يواجه أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث، اتخذ نادي برشلونة قرارًا استثنائيًا، يتناسب مع الوضع الذي تحتاجه البشرية في هذه اللحظة، من عدم اليقين الشديد.

"كل شخص يجب أن يبذل كل ما لديه، لمواجهة تأثير هذا الوباء العالمي، الذي شلّ العالم، وأنّ برشلونة لديه التزام تجاه المجتمع الذي يشكل جزءًا من هويته ، فقد وافق مجلس الإدارة الذي اختاره الأعضاء بشكل ديمقراطي، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو ، على التنازل عن حقوق الملكية إلى كامب نو لموسم 2020-2021 لمؤسسة برشلونة، لجمع الأموال للاستثمار في المشاريع البحثية، التي تجري في كتالونيا، وبقية العالم المشاركين في مكافحة آثار COVID-19".

ويعني هذا القرار، أن مؤسسة برشلونة ستبحث في الأسابيع المقبلة عن راعٍ تجاري، يريد الحصول على "حقوق ملكية" كامب نو للموسم، مقابل مبلغ سيتم استخدامه لتمويل مشاريع ومبادرات بحثية، تهدف إلى محاربة آثار Covid-19 محليًا ودوليًا.

وهذا القرار تاريخي بالنسبة لبرشلونة؛ لأن حقوق الملكية هي أصول تجارية لم يستغلها النادي حتى الآن، ولم يتنازل عنها من قبل.

وقالت الحكومة الإسبانية، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، زاد 430 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 21282، اليوم الثلاثاء.

وهذا العدد أعلى من الزيادة في اليوم السابق، والتي بلغت 399 حالة وفاة، رغم ثقة المسؤولين في أن انتشار الوباء يتباطأ في إسبانيا، إحدى أكثر دول العالم تضررًا منه.