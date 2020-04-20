آس: تم التوصل لاتفاق.. موعد استئناف الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بين رابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، برعاية وزارة الرياضة الإسبانية، بقرب الإعلان الرسمي عن استئناف البطولة مرة أخرى، بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت منافسات الدوري الإسباني، في منتصف مارس الماضي ولأجل غير مسمى، بعد ارتفاع أعداد إصابات ووفيات الفيروس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الإثنين، تم تحديد موعد عودة الليغا خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو المقبل بحيث تنتهي المنافسات يوم 30 يوليو بحد أقصي.

وأضافت الصحيفة أنه بعد موافقة السلطات الإسبانية ستعود الفرق للتدريبات خلال 9 مايو المقبل لتستعد لعودة النشاط.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس مع رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس، مساء الأحد، والذي استمر لمدة 8 ساعات.

وقبل توقف الليغا، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد.