راكيتيتش: لقب الدوري الإسباني من حق برشلونة حال إلغاء الموسم (فيديو)

يؤمن إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة، على أن لقب الدوري الإسباني من حق ناديه، حال اتخاذ القرار النهائي بإلغاء الموسم الحالي، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أضرت بجميع الدوريات العالمية.

وتوقفت بطولة الليغا عند الجولة السابعة والعشرين، ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف ريال مدريد، ولا تزال هناك 11 جولة متبقية في البطولة.

وقال راكيتيتش في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية: "أتمنى بالطبع أن نعود مرة أخرى وتستأنف المباريات وهذا ما نريده جميعا".

وأضاف: "لدينا رغبة داخل برشلونة في لعب المباريات المتبقية والفوز ببطولة الدوري الإسباني داخل الملعب".

وتابع: "ولكن إذا لم نستطع استكمال الموسم بسبب الحالة التي نعيشها في الوقت الحالي، فيجب أن ينتهي الموسم على الترتيب النهائي قبل تعليق المباريات".

.@juanmacastano: ''Si no vuelve el fútbol, ¿el Barça campeón?''@ivanrakitic: ''Entiendo que si no se puede volver, habrá que acabar la temporada. Y lo siento por los demás, pero de momento vamos nosotros arriba''.#ElPartidazoSeJuegaEnCasa pic.twitter.com/k9Ptpgh6tc — #Vamos de Movistar+ (@vamos) April 19, 2020

وأوضح: "إذا كان برشلونة على قمة الدوري، فيجب على المسؤولين منحه اللقب ونكون الأبطال، ولكن علينا الانتظار حتى نعرف ما هو القرار النهائي".

وأتم: "السيناريو المثالي هو استكمال البطولة والانتهاء من كافة المباريات في أي وقت من العام الحالي، ولكن علينا أيضا التحضير للموسم المقبل ومعرفة موعد بدايته".

وكانت صحيفة "ماركا"، كشفت، اليوم الاثنين، عن تحديد موعد مبدئي لعودة الليغا خلال الفترة من الـ 5 إلى الـ 12 من يونيو المقبل، بحيث تنتهي المنافسات يوم الـ30 من يوليو بحد أقصي.

وأضافت الصحيفة أن بعد موافقة السلطات الإسبانية ستعود الفرق للتدريبات خلال الفترة من الـ 4 إلى الـ11 من مايو المقبل لتستعد لعودة النشاط.