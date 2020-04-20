"إفلاس برشلونة".. هل يكون السلاح الحاسم في انتخابات رئاسة البلوغرانا؟

قالت تقارير صحفية إن شبح الإفلاس الذي يطارد نادي برشلونة الإسباني سيلعب دورا كبيرا في المعركة الانتخابية المنتظرة على رئاسة العملاق الكتالوني، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2021.

وأشارت صحيفة "البيرديكو" الإسبانية، إلى أن الوضع المالي لنادي برشلونة أصبح على المحك في الفترة الأخيرة، في ظل اتهامات الفساد التي تلاحق رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، والتي تسببت في استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة البلوغرانا، وعلى رأسهم إميلي روسود، نائب رئيس النادي.

ومضت تقول، في تقرير نشرته اليوم الاثنين: "برشلونة في قمة الخوف من التعرض للإفلاس. المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة، وفي مقدمتهم خوان لابورتا وفيكتور فونت، أوضحوا ذلك، وينتظر الجميع مجلس العموم البرشلوني لتقصي الميزانية. هناك عبث حقيقي حدث في خسارة الكثير من الأموال".

وأكدت أن خوان لابورتا، الرئيس السابق لنادي برشلونة، أشعل الموقف بالحديث عن الوضع المالي للنادي، وذلك بتصريح مثير للجدل، قال فيه: "برشلونة نادي المليارات الثلاثة، يبلغ دخله مليار يورو، وينفق مليار يورو، وديونه مليار يورو أيضا"، وهو ما يعني أن العملاق الكتالوني مدين بمبلغ ضخم للغاية في ظل سياسات الرئيس الحالي بارتوميو، وهو ما سيكون سلاحا قويا يمكن أن يستخدمه الطامعون في الوصول إلى مقعد الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة.

وتابعت الصحيفة: "إدارة بارتوميو تحت ضغط شديد للغاية من أجل الوصول إلى ميزانية متوازنة في العام المالي الأخير لها في "كامب نو"، خاصة أن أزمة فيروس "كورونا" تسببت في صعوبات مالية هائلة بالنسبة للإدارة التي اضطرت إلى خفض أجور اللاعبين والجهاز الفني بنسبة 70%".