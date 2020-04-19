سيتين: ميسي قد يرحل برشلونة في هذه الحالة

ألمح كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إلى إمكانية رحيل القائد ليونيل ميسي في حال وجد أن النادي الكتالوني لم يعد يملك مشروعا ناجحا.

ويملك القائد البالغ عمره 32 عاما شرطا في عقده يسمح له بفسخه من طرف واحد الصيف المقبل والرحيل إلى حيث يريد لكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي الرحيل عن برشلونة.

وقال سيتين في مقابلة مع خوسيه رامون دي لا مورينا في محطة "أوندا سيرو" الإذاعية: "لقد عرفت مؤخرًا أن ميسي يمكن أن ينهي عقده، لكن أنا متأكد من أنه سيستمر. إذا لم يكن واضحا له أن برشلونة لديه مشروع ناجح، فربما يغادر؛ لكن برشلونة يراهن دائمًا على للفوز".

وكشف قائد الأرجنتين في تصريحات سابقة عن اقترابه من الرحيل عن برشلونة حينما كان يتعرض لمشاكل مع سلطات الضرائب الإسبانية وحدد مانشستر سيتي الذي قدم له بالفعل عرضا حينها لكنه تراجع.

وعن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز قال المدير الفني لبرشلونة "تحدثنا عن الانتقالات، لكن هذا الوباء سيجعل الكثير من الأمور صعبة، وضع الأندية سيكون معقدًا اقتصاديًا. أنا لست متشائما أو متفائلا بالتعاقد مع لوتارو".

وعن إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار الذي رحل عن النادي في 2017 إلى باريس سان جيرمان قال سيتين "أعتقد أن صفقة نيمار معقدة وتكلفة التعاقد معه باهظة للغاية".

وعن فيروس كورونا قال سيتين "لقد قرأت هذه الأيام بالتأكيد عن الفيروس أكثر من كرة القدم. يجب أن نفكر بشكل أكثر إيجابية. جميعا نريد إنهاء الموسم حتى لو كان بدون جماهير لكن مع ضمان عدم حدوث مشاكل".