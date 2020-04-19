اعتراضات شديدة من اللاعبين والمدربين على خطة استئناف الدوري الإسباني

أرسلت رابطة الدوري الإسباني إلى الأندية خطة عمل للعودة للتدريبات ومن ثم استئناف الموسم المتوقف منذ الشهر الماضي لكنه يلقى معارضة شديدة من اللاعبين وبعض المديرين الفنيين.

رابطة الليغا أرسلت برنامجا جديدا للعودة للتدريبات قبل أيام ليكون امتدادا للبرنامج الذي تم إرساله للأندية قبل بضعة أسابيع عندما أجبر فيروس كورونا المسابقة على التوقف على الأقل حتى الصيف.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن البرنامج الأخير يتكون من أربع مراحل بحيث يبدأ بالاستعداد للتدريبات ثم التدريب الفردي والجماعي المصغر قبل التدريب الجماعي.

لكن بعد نشر هذا البرنامج حدثت ردود فعل مختلفة إذ وافق عليه 12 ناديا من 42 تمثل أندية الليغا في الدرجتين الأولى والثانية، لكن هذا لا يرضي اللاعبين والعديد من المدربين.

ووفقًا لبعض قادة أندية الدرجتين الأولى والثانية الذين تمت استشارتهم بشكل غير رسمي، ورداً على الآراء التي جمعها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إسبانيا، فإن الغالبية تعارض بشكل خاص الخطة.

وكانت أغلب المعارضة ضد الاستعداد لمدة 15 يومًا قبل استئناف المنافسة، إذا كان ذلك ممكنًا أخيرًا، مع تدابير وضوابط صارمة للنظافة، ويمكن الانتهاء من 11 جولة متبقية اعتمادًا على الظروف.

ويعترض اللاعبون على العودة للتدريبات في أماكن مغلقة مثل مدينة رياضية أو فندق، وبالتالي الامتثال للتدابير التي حددتها حالة الطوارئ في البلاد.

وتوصي الخطة بأن تقيم الأندية معسكرات في ملاعب التدريب التابعة لها أو في فنادق لمدة أسبوعين قبل استئناف المباريات وسيتم السماح فقط للاعبي الفريق الأول وأفراد الجهاز الفني ومجموعة صغيرة من العاملين بدخول هذه الملاعب أو الفنادق على أن يخضع كل شخص لاختبارين للكشف عن فيروس كورونا قبل دخول ملاعب التدريب أو أماكن الإقامة على أن تستمر هذه الاختبارات خلال المعسكرات.

أسباب الخلاف

لكن سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة أعرب في تصريحات سابقة عن شكوكه من جدوى تجمع الفرق في معسكرات معزولة حتى اكتمال الموسم.

وتابع بوسكيتس لمحطتي (أوندا ثيرو) و(كادينا كوبي) الإذاعيتين "يمكننا أن نبدأ التدريبات تدريجيا ولكن سيكون من الصعب أن يحتشد الجميع وأن تعود المسابقة وتسافر الفرق بين المدن.

وتشاور خبراء كرة القدم آخرون وأطباء وفيزيائيون حول خطة رابطة الليغاالشامل (23 صفحة) ولديهم شكوك أكثر حول محتواه.

ويوجد خلاف على استراتيجية العزل إذا ظهر أي حالة إيجابية للفيروس حينها سينشأ جدل بشأن عزل الجميع أو المخالطين فقط لكن الخطة تقول إنه في هذه الحالة، يجب عزل الحالات الإيجابية على الفور في مكان بعيد عن مركز الإصابة، ويجب إجراء اختبار الفيروس إلى مجموعة التدريب بأكملها، مع استمرار الجحر الصحي حتى الحصول على النتائج ويجب تنظيف المرافق وتطهيرها والتوصية بالفحوص الطبية اليومية.

واعترض المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتي في وقت سابق على هذه الخطة قائلا لمحطة (آر.إيه.سي1) الإذاعية "يريد الجميع الاستعداد لعودة الدوري لكن هذا لن يحدث إلا إذا ضمنت السلطات الصحية عدم وجود مشاكل. قرأت الخطة وفي الواقع لا أعرف إن كان بالإمكان تنفيذها كما هي والعودة للعب. هذا أمر صعب جدا من الناحية اللوجستية".

وتوقف الدوري الإسباني منذ العاشر من مارس آذار الماضي لكن رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قال الأسبوع الماضي إن المسابقة قد تعود إما في 29 مايو/ آيار أو السابع أو 28 يونيو/ حزيران مضيفا أن المباريات ستقام على الأرجح بدون جماهير.