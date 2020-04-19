صحيفة تكشف قائمة الراحلين عن نادي ريال مدريد

ركزت صحيفة "أس" الإسبانية على أخبار سوق انتقالات نادي ريال مدريد مؤكدة أن الإدارة تخطط لبيع لاعبين قبل التفكير في تعاقدات جديدة، وتأمل في جني أموال رغم الأزمة الاقتصادية التي تضرب الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي وباء كورونا.

وبحسب الصحيفة فإن قائمة ريال مدريد تضم 25 لاعبا وهو الحد الأقصى بالإضافة لـ11 لاعبا معارا والحارس الفرنسي ألفونسو أريولا المعار من باريس سان جيرمان وتحتاج للتخلص من فائض اللاعبين قبل التفكير في شراء لاعبين جدد

وتضم قائمة المغادرين الكولومبي جيمس رودريغيز، والإسباني لوكاس فاسكيز، والمهاجم ماريانو دياز، والظهير ألفارو أدريوزولا المعار لبايرن ميونخ، والمدافع ناتشو، والويلزي غاريث بيل.

وأكدت الصحيفة أن قيمة كل هؤلاء اللاعبين لا تتجاوز حاليا 121 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" حيث تراجعت قيمة كل نجوم العالم بسبب تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي تضرب كرة القدم.

وتقدر حاليا قيمة غاريث بيل بـ32 مليون يورو وهي ذات قيمة الكولومبي جيمس رودريغيز، في حين تبلغ قيمة كل من لوكاس فاسكيز وأودريوزولا 16 مليون يورو، وقيمة ماريانو دياز 13 مليون يورو، وقيمة ناتشو 12 مليون يورو.

كما سيستفيد ريال مدريد من بيع هؤلاء اللاعبين عبر تقليص حجم سقف الرواتب في الفريق حيث تبلغ رواتبهم السنوية مجتمعين 75 مليون يورو.