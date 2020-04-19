شروط ميسي لتجديد عقده مع برشلونة‎

كشفت تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات نادي برشلونة مع نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، لتجديد تعاقده، الفترة المقبلة.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة، حتى صيف عام 2021 المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "le10sport" الفرنسي، فإن النجم الأرجنتيني طلب زيادة سنوية في عقده الجديد مع النادي الكتالوني من أجل الموافقة على التوقيع.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي صاحب الـ32 عاما، يريد رفع راتبه بمقدار 10 إلى 15 مليون يورو في كل موسم، للموافقة على تجديد عقده داخل "كامب نو"، ليصبح 50 مليون يورو أو يصل إلى 55 مليون يورو، بالإضافة إلى عودة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وتمر علاقة ميسي برئيس نادي برشلونة، بحالة من التوتر في الفترة الأخيرة، بعد تورط بارتوميو بالتعاقد مع شركات إعلامية لتشويه صورة اللاعبين وعلى رأسهم ميسي وفقا للصحف الإسبانية.

ويسعى بارتوميو للتوصل لاتفاق مع ميسي، من أجل تجديد عقده مع النادي الكتالوني لرفع أسهمه في الانتخابات المقبلة للنادي الكتالوني.

ميسي لعب 31 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل 24 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالرحيل خلال الفترة الماضية، وخصوصا إلى إنتر ميلان الإيطالي، لكن اللاعب خرج عبر حسابه على إنستغرام، نافيا كل هذه التقارير.

وكانت قناة "TNT Sports" الأرجنتينية قد أعلنت منذ عدة أسابيع أن ميسي يقترب من الرحيل عن صفوف البلوغرانا والانضمام لفريقه القديم نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، وهو ما نفاه ميسي كذلك، موضحا أنه تراجع عن قراره القديم وأنه سيعتزل في برشلونة.