بعد اجتماع لأكثر من 8 ساعات.. وزارة الرياضة الإسبانية تكشف اتفاقها مع اتحاد الكرة والرابطة لبحث استئناف النشاط

كشفت وزارة الرياضة الإسبانية، نتائج اجتماعها بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا، بشأن عودة النشاط الكروي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته وزارة الرياضة في بيانها، يوم الأحد، تواجد في الاجتماع، إيرين لوزانو وزيرة الخارجية للرياضة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، وخافيير تيباس رئيس رابطة الليغا.

وأوضحت الوزارة، أنه "تم الاتفاق بين روبياليس وتيباس على التخطيط سويا لاستكمال البطولات الكروية هذا الموسم، (عندما تسمح الحالة الوبائية بذلك)".

