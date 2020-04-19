بعد اجتماع لأكثر من 8 ساعات.. وزارة الرياضة الإسبانية تكشف اتفاقها مع اتحاد الكرة والرابطة لبحث استئناف النشاط

بعد اجتماع لأكثر من 8 ساعات.. وزارة...

الوزارة أكدت أن الاجتماع استمر أكثر من 8 ساعات، مع عرض جميع الآراء بشأن عودة النشاط في إسبانيا.

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وزارة الرياضة الإسبانية، نتائج اجتماعها بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا، بشأن عودة النشاط الكروي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته وزارة الرياضة في بيانها، يوم الأحد، تواجد في الاجتماع، إيرين لوزانو وزيرة الخارجية للرياضة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، وخافيير تيباس رئيس رابطة الليغا.

وأوضحت الوزارة، أنه "تم الاتفاق بين روبياليس وتيباس على التخطيط سويا لاستكمال البطولات الكروية هذا الموسم، (عندما تسمح الحالة الوبائية بذلك)".

وأكدت الوزارة أن الاجتماع استمر أكثر من 8 ساعات، مع عرض جميع الآراء بشأن عودة النشاط في إسبانيا.

وأفاد البيان، بأن هناك استعدادا للتوصل إلى اتفاقات، وكذلك مواصلة العمل على المدى القصير أو الطويل، وتوجيه الشكر للاتحاد الأوروبي؛ بسبب تعاونه مع الاتحاد الإسباني ووزارة الرياضة.

وشدد البيان، على أنه تم مناقشة كل شيء في الاجتماع، من حيث: عودة كرة القدم مرة أخرى، وآلية المشاركة الأوروبية، وكيفية استئناف النشاط بعد الاطمئنان على صحة الشعب الإسباني، وأن يكون الوضع آمنا للعودة.

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