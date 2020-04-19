تصريحات كيكي سيتين تثير غضب مسؤولي نادي برشلونة.. تعرف على الأسباب

قالت صحيفة "سبورت"، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كيكي سيتين، مدرب نادي برشلونة الإسباني، أثارت غضب إدارة البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن تصريحات سيتين الخاصة باللاعبين الشباب في برشلونة، أثارت الكثير من الجدل داخل جدران النادي الكتالوني، في ظل الرسائل السلبية التي حملتها تلك التصريحات.

وأضافت: "لا يمكن لأحد أن يشكك في مصداقية وإخلاص سيتين في عمله مع نادي برشلونة، ولكن التصريحات التي أدلى بها بشأن رأيه في اللاعبين الشباب بالنادي، لم تكن موفقة من وجهة نظر العديد من مسؤولي البارسا".

ومضت تقول: "سيتين أكد، أنه متابع جيد لمستوى الفريق الثاني في برشلونة، ولكن أداء اللاعبين لا يرضيه حتى الآن، وأنه ليس مقتنعًا بهم بصورة نهائية، بالإضافة إلى طرحه تساؤلًا مثيرًا للجدل أيضًا، بشأن إمكانية الاستعانة ببعض هؤلاء اللاعبين الشباب في مباريات الفريق الأول بقوله: "ماذا يريد الجمهور، التجربة أم المضي قدمًا؟".

وبحسب مصادر في برشلونة، فإن تصريحات سيتين، يمكن أن تصيب اللاعبين الشباب بحالة من الإحباط، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الثقة في إمكاناتهم، بدلًا من التشكيك فيها.

وأكدت، أن الاستعانة باللاعبين الشباب في الموسم المقبل ستكون أمرًا لا مفرّ منه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منه الأندية الأوروبية، في ظل أزمة "كورونا"، مع تراجع العائدات المالية، وتراجع القدرة الشرائية اللازمة لضم صفقات مميزة من أندية أخرى.