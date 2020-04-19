ساندرو روسيل يكشف خطته لإعادة نيمار بجوار ميسي حال عودته لرئاسة نادي برشلونة

تحدث ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة، في حوار مطول مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن رغبته في إعادة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف البلوغرانا.

وكانت تقارير إسبانية زعمت نية روسيل الترشح مجددا لرئاسة برشلونة في العام المقبل.

وقال روسيل: "بالتأكيد سأسعى لإعادة نيمار لصفوف برشلونة، ولكن من وجهة نظر رياضية، مع كتابة عقد متغير يرتبط بالنتائج الرياضية والاجتماعية والسلوكية له".

وأضاف: "إنها أقوى طريقة للتعرف على جودة لاعب كرة القدم، ولكن في الوقت ذاته علينا تذكر أن سلوك نيمار في السنوات الأخيرة (حتى عندما لعب لبرشلونة) لم يكن محترفا بشكل كامل".

وأوضح: "حياته الاجتماعية مزدحمة بالفضائح المستمرة، وهذا لا يدعم الصورة الجيدة لنيمار كلاعب. إنه يهتم أكثر بحضور حفلات عيد ميلاد شقيقته".

وواصل: "إذا ركز نيمار على الجودة التي يتمتع بها، فقد يكون واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ، لكن المشكلة هي سلوكه خارج الملعب".

وأردف: "نيمار لديه موهبة فطرية فريدة في كرة القدم، وشخصية ذات قيمة تجارية كبيرة، والدليل على جاذبيتها أن باريس سان جيرمان ضاعف مبيعات القمصان 3 مرات بمجرد وصوله، كما أنه جذب رعاة عالميين وسهّل تجديد عقدهم مع نايكي، وضاعف قيمة العلامة التجارية".

وأشار: "كنت أعرف كل هذه الصفات بالفعل عن نيمار، عندما سعيت لضمه إلى برشلونة ومنعه من ارتداء قميص ريال مدريد".

وعن رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في عودة نيمار، أوضح: "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، كما أنه ذكي للغاية، لذا يريد أفضل اللاعبين الآخرين في العالم بجانبه، كي يساعدوه على الفوز بكل شيء".

وأتم روسيل: "السنوات التي لعبها نيمار إلى جانب ميسي ولويس سواريز في هجوم برشلونة كانت رائعة".

وكان روسيل هو من قاد عملية ضم نيمار في المرة الأولى، وهي الصفقة التي شهدت الكثير من الشبهات وكان من أسباب استقالة روسيل من رئاسة النادي ومحاكمته.

وقرر نيمار في صيف 2017 أن يبتعد عن برشلونة وينضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع البلوغرانا.

يذكر أن برشلونة حاول في آخر صيف أن يعيد نيمار من جديد وكان قريبا للغاية من ذلك لولا تعنت إدارة باريس سان جيرمان.