نادي برشلونة يستفيد من تمديد حالة الطوارئ في إسبانيا

سيوفر نادي برشلونة 28 مليون يورو من قيمة مرتبات لاعبيه وموظفيه بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني تمديد إجراءات العزل العام، بسبب فيروس كورونا إلى التاسع من مايو/آيار المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم السبت، تمديد إجراءات العزل العام للمرة الثالثة لمدة 15 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد لتستمر حتى التاسع من مايو/ آيار.

وأضاف سانتشيز، أنه يريد تخفيف القيود على الأطفال إذ سيسمح لهم بمغادرة المنازل بعد 27 أبريل/ نيسان إلا أن ذلك "سيكون محدودا وسيخضع لشروط لتجنب العدوى".

وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل العام المشددة التي فرضت في 14 مارس/ آذار الماضي وفتحت الأسبوع الماضي بعض القطاعات الاقتصادية، بما يشمل الصناعة. لكن أغلب الناس لا يزالون قابعين في منازلهم إلا للحاجات الضرورية بما يشمل شراء الطعام.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن لاعبي برشلونة وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70% خلال فترة حالة الطوارئ الحالية.

وفي البداية، وافق اللاعبون على توفير 14 مليون يورو، وهو ما يمثل 5.75% من فاتورة الأجور، مع الأخذ في الاعتبار أن فترة العزل العام الأولى كانت لمدة شهر ثم تمددت لمدة خمسة عشر يومًا أخرى حتى 26 أبريل/ نيسان الحالي لتبلغ نسبة ما يوفره برشلونة من قيمة الرواتب 8.6%، أي حوالي 21 مليون يورو إجمالا.

وبعد الإعلان الجديد عن التمديد لمدة خمسة عشر يومًا، يصل تخفيض رواتب لاعبي الفريق الأول في النادي الكتالوني إلى 11.5%، وهو ما يمثل توفيرًا يبلغ حوالي 28 مليون يورو.

والاتفاق الذي تم بين إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وقادة الفريق الأول هو استمرار التخفيض طوال فترة الطوارئ في البلاد ليبلغ التخفيض 11.5% بعد التمديد الأخير.

وحال تمديده بعد التاسع من مايو/آيار المقبل سيصل إجمالي التخفيض الذي سيحصل عليه برشلونة من قيمة الرواتب إلى 35 مليون يورو أو 16.4% من إجمالي قيمة الرواتب.

ورغم زيادة المبلغ الإجمالي الذي سيوفره برشلونة من قيمة الرواتب، إلا أنه لا يزال بعيدا عن أندية أوروبية كبرى أخرى اتفقت مع لاعبيها على تخفيض الرواتب بنسبة 20% سنويا مثل بايرن ميونخ الألماني، أو على 33% التي توصل فيها يوفنتوس مع لاعبيه لمدة أربعة شهور.