بيكهام: ميسي الأفضل في العالم.. ومراوغته لي تسببت في اعتزالي

كشف ديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونجم فريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، عن رأيه في المقارنة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

ميسي الأفضل

وقال بيكهام في تصريحات لوكالة أنباء "تيلام" الأرجنتينية: "ليونيل ميسي لاعب فريد من نوعه، من المستحيل أن يشبهه أي لاعب وسط آخر، ميسي وكريستيانو رونالدو الذي لا يصل هو الآخر إلى مستوى ميسي، يتفوقان على بقية لاعبي العالم".

وأضاف: "قد يكون هناك تشابه في الموهبة بين ميسي ورونالدو، إنه أمر مدهش أن يكون لكلاهما هذا الحاضر المميز، لكن ببساطة ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم".

سر الاعتزال

وأوضح بيكهام علاقة ميسي باتخاذه قرارا باعتزال كرة القدم، قائلا: "لقد قررت أن أعتزل عندما نجح ميسي في مراوغتي والمرور مني عندما واجهته مع باريس سان جيرمان".

وأكمل: "لقد كنا متقدمين على برشلونة في النتيجة، ودخل ميسي إلى ملعب المباراة، لينجحوا في التسجيل بعدها مباشرة، لقد استمتعت باللعب وقتها بالفعل، على الرغم من تقدمي في العمر، لقد كنا فخورين كفريق بما قدمناه ولم نخسر أمامهم".

وكان باريس سان جيرمان قد واجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، وانتهت المباراتان بالتعادل بهدف لكل فريق في الكامب نو، وبهدفين لكل منهما في العاصمة الفرنسية، ليتأهل البلوغرانا لملاقاة بايرن ميونخ في نصف النهائي ليخسر بسباعية ذهابا وإيابا.