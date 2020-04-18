صحيفة: زيدان يقف عائقا أمام عودة أشرف حكيمي لريال مدريد

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أن بروسيا دورتموند يرى أن بقاء الدولي المغربي أشرف حكيمي في النادي أكثر من مجرد احتمال، رغم رغبة اللاعب في العودة إلى ناديه ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن حكيمي أمضى ما يقرب من عامين دون معرفة أي شيء من ريال مدريد حول مستقبله، مؤكدة "في صيف عام 2018، قبل انتقاله مباشرة إلى بروسيا دورتموند، وقع مع ريال مدريد عقدا حتى العام 2022. ومنذ ذلك الحين، لم يتحدث النادي مع اللاعب".

وأعرب الدولي المغربي في أكثر من مناسبة عن رغبته في العودة إلى ريال مدريد، وأكد على علاقته القوية مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي.

لكن الصحيفة الألمانية تشير إلى أن زيدان يفضل على حكيمي، الإسباني داني كارفاخال، وترى أن الدولي المغربي الذي سينتهي عقد إعارته في البوندسليغا، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، قد لا يعود إلى ريال مدريد.

ويأمل دورتموند في الاحتفاظ بحكيمي، وفقا لـ "بيلد"، رغم ما يتردد بشأن توقيع اللاعب على عقد جديد يبقيه في ريال مدريد حتى 2023.

لكن ووفقا لمعلومات من "بيلد"، فإن هذا غير صحيح، وأكدت أن الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا، أثرت بقوة على ريال مدريد أكثر بكثير من بروسيا دورتموند؛ إذ إن الليغا ليس لديه خطة للعودة قريبا عكس البوندسليغا؛ ما يجعل تخطيط الفريق أمرا لا يمكن التفكير فيه الآن، وتضيف الصحيفة أن زيدان يقف عائقا أمام عودة حكيمي إلى سانتياغو برنابيو؛ لأنه ليس من أشد المعجبين بالدولي المغربي، الذي يفضل عليه كارفاخال.