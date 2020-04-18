تقرير: نادي برشلونة يتواصل مع لاعب أياكس أمستردام

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إن نادي برشلونة يتواصل مع أحد لاعبي أياكس أمستردام الهولندي؛ بهدف التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة تواصل مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، ظهير أياكس، وأشارت إلى أن اللاعب كان قريبا من الانتقال لأتلتيكو مدريد في السوق الصيفي الماضي، غير أن إدارة النادي الهولندي وعدت تاجليافيكو بالسماح برحيله نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة تواصلوا عدة مرات مع وكيل نيكولاس تاجليافيكو، وأشارت إلى أنه المرشح الوحيد لتعويض الرحيل المتوقع لجونيور فيربو عن النادي الكتالوني.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن أتلتيكو مدريد كان سيضم تاجليافيكو مقابل 25 مليون يورو، لكن قيمة اللاعب ستتراجع الصيف المقبل؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتاجليافيكو، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل من إنديبندينتي الأرجنتيني لأياكس في يناير 2018، ويرتبط بعقد مع النادي الهولندي حتى يونيو 2022.

وسجل تاجليافيكو 5 أهداف وصنع 7 في 38 مباراة مع أياكس، الموسم الحالي، ليكمل 99 مباراة، سجل فيها 12 هدفا، وصنع 15.

ونال تاجليافيكو مع أياكس لقبا في الدوري الهولندي، وثانيا في كأس هولندا، وثالثا في السوبر الهولندي.

في سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن أياكس مستعد للتخلي عن حارسه أندري أونانا مقابل 40 مليون يورو على الأقل، بعد تقارير تحدثت عن رغبة برشلونة في استعادة لاعبه السابق، الذي غادر لأياكس صيف 2015 مقابل 150 ألف يورو فقط.