خبير إسباني: صفقة نيمار "شو إعلامي" وعودته إلى نادي برشلونة مستحيلة

أثار خبير في كرة القدم الإسبانية شكوكًا واسعة حول قدرة نادي برشلونة الإسباني على استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جويليم بالاغ، الصحفي الإسباني الشهير، والمحلل السابق في قناة "سكاي سبورتس" وبرنامج "Revista de la Liga"، إن جميع التقارير الصحفية التي تتحدث عن عودة نيمار إلى برشلونة في الموسم المقبل لا تحظى بأي منطق، وهي مجرد "شو إعلامي" يفتقد للمنطق.

وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت: "إذا تابعت الصحافة الإسبانية فإن الوضع القائم حاليًا هو محاولة لاستمرار عرض مسلسل نيمار وعودته إلى برشلونة، ولكن الأمور على الأرض ليست مثلما تقول الصحافة".

ومضى يقول:"يريد برشلونة ضم نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي، وبوضوح فإن البارسا لا يملك الأموال الكافية لضم اللاعبين، ومن المستحيل ضم نيمار هذا الصيف، والوضع مستحيل ماليًا بالنسبة للبلوغرانا، ويريد جوسيب ماريا بارتوميو أن يترك برشلونة العام المقبل، بعد نهاية ولايته، بإرث قوي قادر على التتويج بالبطولات، وبالتالي فإنه يريد ضم نيمار ولاوتارو".

وتابع بالاغ:"الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يسمح لبرشلونة ضم اللاعبين هو الصفقات التبادلية، لتقليل القيمة المالية في الصفقتين. مع إنتر ميلان فإن العلاقات جيدة ويمكن أن ينتقل لاوتارو بهذه الطريقة، ولكن الأمور ليست على ما يرام بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وبالتالي فإن الوضع سيكون صعبًا للغاية".

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، قبل أن يتردد أنه نادم على هذا القرار، ويطلب العودة إلى "كامب نو" مجددًا.