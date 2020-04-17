نادي برشلونة يقرر بيع نيتو وتصعيد الحارس الثالث

قرر نادي برشلونة عرض حارسه الثاني البرازيلي نوربرتو مورارا نيتو للبيع بعد موسم واحد من التعاقد معه، نظرا للظروف الاقتصادية التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا الحالية وتوقف الليغا.

ويدرك النادي الكتالوني أنه بحاجة لبيع بعض لاعبيه لتوفير المال اللازم لتعزيز صفوفه، وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قرر النادي بيع حارسه المنضم الموسم الماضي من فالنسيا مقابل 26 مليون يورو وتسعة أخرى متغيرة، حيث انتقل الهولندي ياسبر سيليسين من برشلونة إلى فالنسيا في صفقة تبادلية لكن نيتو لم يظهر في ظل تألق مارك أندريه تير-شتيغن.

ونظرا للوضع الاقتصادي للنادي الذي خفض أجور لاعبيه سيلجأ لبيع نيتو، وتعويض المبلغ الذي دفعه فيه الموسم الماضي.

ولجأ الفريق للاعتماد على نيتو في الوقت الذي تعرض فيه شتيغن للإصابة وشارك في كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية، لكن الفريق خسر وفقد أول بطولات الموسم إذ كان شتيغن لا يزال مصابًا.

وخاض مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا أمام إيبيزا، لكنه أصيب ولم يشارك أمام ليغانيس وأتليتيك بيلباو فيما بعد.

وخاض نيتو 47 مباراة مع فالنسيا قبل انتقاله لبرشلونة في الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه عشر مرات في الدوري؛ ليساعد الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع.

وسيؤثر قرار بيع نيتو على تصعيد إيناكي بينا ليكون الحارس الثاني خلف تير-شتيغن بدلا من دوره حاليا كحارس ثالث.

وبينا حارس دولي مثّل إسبانيا في منتخبات الشباب والناشئين، ويجيد التصدي بقدميه وبناء الهجمات، ويرى كثير من الخبراء أنه قادر على الدفاع عن مرمى برشلونة ويمثل مستقبل الفريق في ظل موقف تير-شتيغن الغامض.

ولن يتوصل النادي الكتالوني بعد لاتفاق بشأن تجديد عقد حارسه الدولي الألماني الذي رفض أكثر من عرض للتجديد.