ريال مدريد يستهدف ضم نبيل فقير من ريال بيتيس بعقد صفقة تبادلية

ذكر موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الفرنسي نبيل فقير، لاعب وسط ريال بيتيس، ويرغب بضمه مستغلًا اهتمام الفريق الأندلسي بمهاجمه ماريانو دياز لعقد صفقة تبادلية.

وبحسب الموقع، فـإن"دياز" الذي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم برفقة ريال مدريد، ولعب 65 دقيقة فقط منها 21 دقيقة في الدوري الإسباني تمكن من خلالها من تسجيل الهدف الثاني في مرمى برشلونة في الكلاسيكو.

ويرغب ريال بيتيس في التعاقد مع دياز، وهو ما جعل ريال مدريد يفكر في استغلال الموقف للتعاقد مع الفرنسي نبيل فقير، الذي يعد هدفًا لمواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

وقدم "فقير" موسمًا جيدًا برفقة ريال بيتيس، ويملك فريقه الأصلي أولمبيك ليون 20% من عقده، وهو ما يعني حصوله على مبلغ من أي صفقة محتملة.

وتبلغ قيمة نبيل فقير حوالي 32 مليون يورو، ويسعى ريال مدريد إلى تخفيضها من خلال التخلي عن دياز لبيتيس.

وكان نبيل فقير، قد انضم لصفوف فريق ريال بيتيس، الصيف الماضي، قادمًا من فريق ليون الفرنسي، مقابل 20 مليون يورو، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 33 نقطة، حتى نهاية الجولة الـ27، قبل توقف المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.