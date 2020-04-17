هل يرحل كريم بنزيما عن ريال مدريد ويعود إلى أولمبيك ليون الفرنسي؟.. اللاعب يجيب

كشف الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، عن خططه المستقبلية بعد انتهاء رحلته مع الميرنغي.

وقال بنزيما في تصريحات لتلفزيون أولمبيك ليون خلال فترة العزل الصحي التي يعيشها في الوقت الحالي بعد تفشي فيروس كورونا، يوم الجمعة: "لا أفكر حاليا في العودة إلى ليون، ليس في الوقت الحالي، أريد الاستمرار في صنع التاريخ رفقة ريال مدريد، هو أفضل فريق في العالم".

وأضاف: "بعد ذلك، لا أحد يعرف أبدًا ما قد يحدث، ولِمَ لا أكمل مسيرتي في ليون، في كل الحالات سأعود إلى ليون، سواء كلاعب أو أي منصب آخر".

وأما بالنسبة إلى أفضل لاعب زامله بنزيما في أولمبيك ليون، أي قبل الرحيل إلى ريال مدريد، فأشار: "كنت أعشق اللعب مع جونينيو برنامبوكانو، وأيضًا مع سيلفان ويلتورد".

وكان بنزيما قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد في صيف عام 2009، قادما من صفوف فريق ليون الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها 35 مليون يورو.

وخاض المهاجم الفرنسي 501 مباراة بقميص النادي الملكي في جميع المسابقات، وسجل 241 هدفا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 58 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل مؤقت؛ من أجل الحماية من انتشار الفيروس.