نجم باريس سان جيرمان على ردار أتلتيكو مدريد

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، إن أتلتيكو مدريد الإسباني ينوي التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، الذي يقضي الموسم الحالي معارًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن أتلتيكو مدريد كثّف اهتمامه بإيكاردي، إذْ يريد المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس، بتعزيز تشكيلته بمهاجم جديد كبديل لدييغو كوستا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن سيميوني كان على اتصال بواندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، لبحث إمكانية إبرام الصفقة، علمًا أن باريس سان جيرمان يملك أحقية شراء اللاعب مقابل 70 مليون يورو. لكن تقارير قالت، إن النادي الفرنسي لا ينوي الإبقاء على إيكاردي.

وأشارت "توتو سبورت" إلى أن سيميوني حاول التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، زميل إيكاردي، في السوق الشتوي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، ليحول أنظاره إلى إيكاردي.

وسجل إيكاردي 20 هدفًا وصنع 4 في 31 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، علمًا أنه سجل 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة مع إنتر ميلان.

وأتلتيكو مدريد، ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع إيكاردي، حيث سعى يوفنتوس الصيف الماضي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، لكن إنتر ميلان يرفض بيعه لنادٍ إيطالي، كما يتردد أن ميلان مهتم باللاعب الأرجنتيني.