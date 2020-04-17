هل تلعب "الخطة الفرنسية" دورا في عودة نيمار لنادي برشلونة؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن "العنصر الفرنسي" يمكن أن يلعب دورا إيجابيا للغاية في إتمام عملية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: "تريد إدارة باريس سان جيرمان الاستعانة بأكبر عدد من اللاعبين الفرنسيين في صفوف الفريق، وبالتالي فإن دخول لاعبين في برشلونة يحملون الجنسية الفرنسية سيساهم في عودة نيمار إلى صفوف البلوغرانا".

ومضت تقول: "يبدو الأمر صعبا، ولكنه ليس مستحيلا. خطة باريس سان جيرمان تقوم على ضم جان كلير توديبو، وصامويل أومتيتي، وعثمان ديمبلي إلى صفوف الـ"بي إس جي" من برشلونة مقابل بيع نيمار، بعض تلك الأسماء كانت مطروحة بالفعل على طاولة المفاوضات بين الناديين في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وعلى رأسها توديبو وديمبلي، إضافة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش، ولكن العملية فشلت في النهاية للاختلاف على المقابل المادي النقدي بين الطرفين، بعد أن عرض برشلونة 110 ملايين يورو، وطلب سان جيرمان 130 مليون يورو".

وأكدت أن هناك اسم آخر يمكن طرحه خلال المفاوضات، ولكنه سيكون خيارا مستحيلا، وهو المدافع كليمونت لينغليت، حيث سيكون رفض برشلونة قاطعا للتفريط في اللاعب.

وأشارت إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، نجح الصيف الماضي في التعاقد مع الفرنسي عبدو ديالو، من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 32 مليون يورو، في إطار خطة "العناصر الفرنسية".

ويرتبط ديمبلي بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2022، في حين ينتهي عقد أومتيتي مع برشلونة في يونيو 2023، أما توديبو الذي يلعب معارا من برشلونة لشالكة الألماني، فينتهي عقده مع النادي الكتالوني في يونيو 2023.

ولعب نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، لبرشلونة بين 2013 و2017، سجل فيها 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة.

وسجل نيمار الموسم الحالي 18 هدفا وصنع 10 في 22 مباراة، ويمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022.