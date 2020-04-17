تقرير: وكلاء أندريا بيلوتي مهاجم تورينو يعرضونه على ريال مدريد

ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، أن وكلاء المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي لاعب تورينو الإيطالي عرضوه على إدارة نادي ريال مدريد، مستغلين بحث الفريق الإسباني عن مهاجم في السوق.

وبحسب الموقع، فإن المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما يرغب في الرحيل عن تورينو، ويعمل وكلاء أعماله على تسويقه من خلال عرضه على عدة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، كمانشستر يونايتد وتشيلسي، وفي إسبانيا كريال مدريد وأتلتيكو مدريد، كما يهتم فريق ميلان بالمهاجم الدولي الإيطالي.

ويقدر ثمن بيلوتي في السوق ما بين 60 و70 مليون يورو، ويملك عقدا مع تورينو حتى صيف 2021، وكان الصيف الماضي محط اهتمام عدة فرق في أوروبا.

ولا يقدم المهاجم الإيطالي مستوى مميزا هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا في 31 مباراة، لكنه أقرب للموسم السابق، حيث سجل 17 هدفا في 39 مباراة.

وحسب "ديفنسا سنترال"، فداخل إدارة ريال مدريد هناك بحث عن قلب هجوم هداف، ويفضلون النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي يتقدم على عدة مهاجمين حاليا في أوروبا؛ لأنه أكثر حسما أمام مرمى المنافسين.