رسميا.. اعتماد الترتيب الحالي لليغا للتأهل لدوري الأبطال حال إلغاء الموسم وكيكي سيتين يطالب بمنح اللقب لنادي برشلونة

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: إنه في حال إلغاء الموسم أو تقصيره بسبب تفشي فيروس كورونا سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لآخر جولة مكتملة إلى دوري الأبطال.

وبعد اكتمال 27 جولة أوقف الاتحاد الإسباني المسابقة في 12 مارس آذار بسبب انتشار الفيروس وكان برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد في المراكز الأربعة الأولى، وستتأهل هذه الفرق إلى البطولة القارية الأبرز في حالة عدم اكتمال الموسم.

وقال أندريو كامبس الأمين العام للاتحاد: "الاتحاد الإسباني يريد القيام بواجبه في حالة توقف البطولات وطلب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) هوية الأندية الإسبانية المشاركة في البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل".

وأضاف "وهكذا... اتفقت لجنة مندوبي الاتحاد الإسباني على وضع خطة في ضوء أسوأ السيناريوهات، مثل عدم القدرة على إكمال البطولات بحيث تعرف جميع الأندية السيناريو الجديد الذي تواجهه".

وبعد نهاية آخر جولة في العاشر من مارس تصدر برشلونة الدوري برصيد 58 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثالث وله 47 نقطة ويتأخر ريال سوسيداد عنه بنقطة واحدة.

وسيتأهل خيتافي وأتلتيكو مدريد اللذان يحتلان المركزين الخامس والسادس على الترتيب إلى الدوري الأوروبي.

وستؤثر نتيجة نهائي كأس ملك إسبانيا، في حالة إقامتها، على هوية صاحب آخر بطاقة مؤهلة للدوري الأوروبي.

ومع وجود ريال سوسيداد، المتأهل إلى نهائي الكأس، في المركز الرابع سيكون أتلتيك بلباو (صاحب المركز العاشر في الدوري) هو الأقرب لحصد البطاقة الثالثة في الدوري الأوروبي إلا لو وصل ما بين المراكز الستة الأولى وقت إقرار جدول الترتيب.

ولو حدث ذلك سيتأهل صاحب المركز السابع إلى الدوري الأوروبي.

تصريحات كيكي سيتين

من جهته تحدث كيكي سيتين مدرب برشلونة لبرنامج "ElLarguero" في إذاعة "كادينا سير" حول قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأهيل 4 فرق لدوري أبطال أوروبا وعلاقته بلقب الدوري وحول تدريبه لبرشلونة.

وقال سيتين حول قرار مشاركة برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد في دوري الأبطال وتأثيره على لقب الدوري: "يجب اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى لا يكون هناك فراغ، وإن كان يجب أن يكون كذلك فسيكون وفق نفس الترتيب ولسوء الحظ بسبب عدم إنهاء الموسم سيكون منطقيا".

وأضاف مدرب برشلونة "المنطق نعم إن لم يكمل الدوري، وأعلن عن تأهل الفرق لدوري الأبطال فبرشلونة يجب أن يتوج باللقب بشكل منطقي".

لكن المدرب عبر مرة أخرى عن عدم سعادته بالتتويج بتلك الطريقة وقال: "أريد أن ينتهي الدوري وإن لم ينته لن أحتفل بلقب جاء بهذه الطريقة".

وأكد سيتين مرة أخرى على قناعته في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: "نعم يمكنه الاعتماد علي".

وتحدث كيكي سيتين عن إمكانية استكمال الموسم لكن دون جمهور وقال: "الشيء الذي أرغب فيه هو العودة بأسرع وقت حتى لا نسبب مشاكل لكرة القدم، لكن الواقع أننا نعيش أشياء صعبة وأن تكون كل الضمانات، أتمنى أن يتم ضمان العودة".

وأضاف "أنا متأكد تقريبا أننا حين سنعود سنلعب دون جمهور حتى يتم إيجاد لقاح ضد وباء كورونا سيكون الأمر حزينا لكن بإمكاننا إنهاء المنافسات على الأقل".

وعن قرار تدريبه لبرشلونة قال سيتين: "لا أعرف من اتصل بوكيل أعمالي من برشلونة، قبل أيام قليلة كنت على أهبة الذهاب للتدريب في مصر، كانت مفاجأة لا تصدق".

وأكد سيتين على إمكانية نجاح تشافي في تدريب برشلونة وقال: "أتمنى أن يأتي تشافي لتدريب برشلونة يوما ما، يعرف الفريق وشيء عادي أن يرغب في تدريبه وإن كان علي أن أرحل لن يحدث شيئ فنحن نعرف جيدا كيف تسير الأمور في هذه المهنة".

وتحدث مدرب برشلونة عن التدريبات التي يخوضها اللاعبون في الحجر الصحي وقال: "نهيئ عدة أشياء للعودة وإن كان علينا أن نقوم بفترة إعداد فسنقبل ذلك رغم أن لا أحد يحبها، لكني لا أشك في أن اللاعبين في حالة جيدة حتى موعد عودتنا".

واعتبر سيتين أن فريقه قدم كرة جيدة في بعض اللقاءات وافتقد للاستمرارية وقال: "هناك لحظات لعبنا بشكل جيد لكننا لم نستمر، لعبنا بعدة أساليب لكننا افتقدنا الاستمرارية والفوز بشكل واضح بعدة لقاءات، باختصار أنا راض على تحقيق تطور ملحوظ في عدة جوانب".