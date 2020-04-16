مدافع بروسيا دورتموند يدخل حسابات زين الدين زيدان لتدعيم دفاع ريال مدريد

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني العمل على إبرام عدة صفقات قوية مع انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم عدة مراكز بالفريق استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" إن الفرنسي دان اكسيل زاغادو مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني هو أحد الأسماء المرشحة للانضمام لتشكيلة الميرنغي في المستقبل القريب.

وينظر ريال مدريد لزاغادو كأحد التعاقدات التي تضمن تأمين مستقبل مركز قلب الدفاع في الفريق، خاصة وانه يمتاز بقدرته على اللعب بقدمه اليسرى بعكس الثلاثي سيرخيو راموس وميليتاو ورافييل فاران وناتشو.

ويسعى النادي الملكي لاستغلال العلاقة الطيبة مع إدارة دورتموند لضمان حسم الصفقة لصالحهم.

وتحول زاغادو هذا الموسم لعنصر أساسي في تشكيلة دورتموند حيث شارك اللاعب الفرنسي في 20 مباراة هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً.

وأضافت "ديفنسا سنترال" أن زاغادو الذي يتعافى حالياً من إصابته في الرباط الجانبي لركبته اليسرى، يجيد تماماً التعامل مع العاب الهواء والتمرير بشكل جيد، إلا انه يعاني من فقدان التركيز في بعض الأوقات خلال المباريات ما يؤدي لقيامه ببعض التدخلات في توقيتات غير مناسبة.