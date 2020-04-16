تسريب القميص الاحتياطي الرابع لنادي برشلونة الإسباني (صورة)

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن القميص الرابع لبرشلونة للموسم المقبل لأول مرة وذلك بنشر القميص ذو التصميم المبتكر الذي يحافظ على الألوان التقليدية لقميص الفريق مع تدرج مختلف للألوان.

وأضافت الصحيفة أن من شاهد القميص على الطبيعة يرون أنه أفضل بكثير من الصور والواقع وهو مستوحى من قميص النادي الكتالوني عام 2014.

وسيكون السروال باللون الأزرق وتدرج ألوان القميص من أعلى من الغامق إلى الفاتح بالنزول به إلى الأسفل بينما سيكون القميص الأساسي شبيه بالرابع لكنه أكثر كلاسيكية منه على أن يكون القميص الثاني أسود اللون والثالث وردي اللون وجميعها من إنتاج شركة "نايكي".

وأعلن برشلونة و"نايكي" أنه سيتم طرح هذه القمصان في نهاية كل الموسم لكن حتى اليوم لا يمكن تحديد موعد نهاية الموسم المتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولذلك، يمكن تأجيل كل شيء حتى بعد الصيف كما قد تجد مبيعات هذه القمصان مشكلة أخرى تتعلق بإغلاق جميع متاجر النادي بسبب تفشي الفيروس في إسبانيا.

ويعمل النادي حاليا على تعزيز المبيعات عبر الإنترنت، ولكن الصداع الحقيقي هو المخزون الموجود لديهم بالفعل في المستودعات ولن يكون من الممكن بيعه في الأشهر القادمة.

ولا شك أن شركات مثل "نايكي" المتعددة الجنسيات تعاني أيضًا من عواقب جائحة فيروس كورونا وبالطبع مبيعاتها انخفضت كثيرا.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام قمصان برشلونة الثلاثة للموسم المقبل 2020/2021، بعدما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن القميص الأساسي للفريق يتميز بالألوان الشهيرة الأحمر والأزرق والأصفر.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إنه في الأيام الأخيرة تم عرض القميص الجديد على لاعبي الفريق، الذين قاموا أيضًا بالتقاط الصور الأولى له وكان رأيهم إيجابيا بشأنه.

وعادت الخطوط العريضة للقميص مرة أخرى مع أشرطة واسعة، ليشبه قميص الفريق في مواسم 2014-15 و2016-17.

ونشرت الصحيفة كذلك القميصين الثاني والثالث على أن يكون لون القميص الثاني أسود بالكامل مطعما باللون الأصفر الذهبي ومشابها لقميص الفريق مواسم 2011-12 و2013-14.

في حين أن اللون الثالث سيكون ورديًا، إلا أنه في هذه الحالة ليس جديدًا تمامًا، بالنظر إلى أنه في العام الماضي استخدم الفريق الكتالوني مزيجًا بين اللون الوردي والبرتقالي باعتباره القميص الثالث.