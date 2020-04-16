تسريبات "الاجتماع" تشعل غضب زين الدين زيدان في وجه نجوم ريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن أزمة جديدة في نادي ريال مدريد الإسباني بين زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي وبين لاعبي الميرينغي.

وقال برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، إن زيدان أجرى محادثة عبر تقنية الفيديو مع لاعبي فريقه، بهدف تعزيز الترابط بينهم كمجموعة، ومشاركة تجاربهم في ظل التزامهم بالحجر المنزلي، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الكروي حول العالم.

وكشف الصحفي الإسباني ايدي أغييري، في مداخلة مع البرنامج الإسباني الشهير، أن المحادثة التي عقدت لزيادة التقارب بين اللاعبين، تسببت في اشتعال غضب زين الدين زيدان، بعد أن علم بتسريب تفاصيل هذا الاجتماع للصحافة.

وركز البرنامج على صرامة زيدان مع لاعبيه فيما يتعلق بالحفاظ على أسرار الفريق بعيدا عن أعين وسائل الإعلام.

واجتمع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مع جميع لاعبيه عبر الفيديو ليكون أول لقاء لجميع لاعبي ريال مدريد منذ 12 آذار/ مارس الماضي تاريخ دخولهم الحجر الصحي.

واختار المدرب الفرنسي الاجتماع بلاعبيه بعد 3 أسابيع وجمعهم في لقاء واحد كخطوة تشجيعية ولمعرفة أحولهم ولإضفاء جو جماعي افتقده اللاعبون بسبب الحجر الصحي المفروض في إسبانيا.

وبحسب صحيفة " ماركا " فقد كان اللقاء مناسبة للمدرب الفرنسي وطاقمه للحديث مع اللاعبين عن أحوالهم الشخصية وصحة أقاربهم، كما فضل أن يرافق اللقاء بعض المرح لكسر أجواء الحجر الصحي.

كما كان اللقاء، بحسب صحيفة " ماركا "، فرصة للمدرب زين الدين زيدان لإرسال رسالة للمجموعة من أجل وحدة الفريق في هذا الظرف الصعب.