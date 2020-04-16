تقرير: الاتحاد الإسباني يعتمد الترتيب الحالي لليغا للتأهل لبطولتي أوروبا

وافقت لجنة منبثقة عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، على اعتماد الترتيب الحالي لليغا مؤقتا، للتأهل إلى بطولات أوروبا الموسم المقبل، وفي حال إلغاء الليغا سيتم اعتماده بشكل دائم.

وقالت محطة "كادينا كوبي" الإذاعية، إنه في حال استئناف الليغا للنهاية أو إقامة بعض الجولات وتوقفها مرة أخرى، سيتم اعتماد الترتيب النهائي حين صدر قرار التعليق الجديد.

واقترحت اللجنة تغيير اللوائح، بأن يتأهل الفريقان المشاركان في نهائي كأس ملك إسبانيا إلى المشاركة الأوروبية، وذلك في حالة إلغاء المباراة النهائية للكأس بين أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد.

وبناء على ذلك، فإن الترتيب المؤقت الذي سيطرحه لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم المقبل، كالتالي:

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد.

المتأهلون للدوري الأوروبي: خيتافي وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو (عبر كأس الملك).

ووفقا لإيزاك فوتو، الصحفي بالإذاعة المذكورة، فإن رابطة الليغا لا تدرك أن هذه القائمة التي تمت الموافقة على تسليمها لليويفا، حدث الاتفاق عليها قبل قرار إلغاء الليغا.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يتوصل الاتحاد الإسباني إلى اتفاق مع الرابطة بشأن هذه القائمة التي ستؤثر على تنافسية المسابقة في حال استئنافها.

والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق لم يتناول تحديد بطل المسابقة أو الأندية التي ستهبط إلى الدرجة الثانية، خاصة وأن 11 جولة لا تزال متبقية على الموسم الحالي.