رغم مخاوف كورونا.. استئناف الدوري في تركمانستان بحضور الجماهير

قررت تركمانستان استئناف منافسات كرة القدم في البلاد بحضور الجماهير، مطلع الأسبوع المقبل، لتصبح ثاني دولة في العالم تسمح بحضور جماهير للمباريات، بينما تسببت جائحة فيروس كورونا بتوقف نشاط اللعبة في معظم دول العالم.

وتعد روسيا البيضاء الدولة الوحيدة الأخرى التي تسمح للجماهير بحضور المباريات حاليًا، ولم تتوقف مسابقتا الدوري في نيكاراغوا وطاجيكستان لكن المباريات تقام دون جماهير.

وعلقت بوروندي، الدولة الأفريقية الوحيدة التي كانت تسمح باستمرار المنافسات رغم الجائحة، الدوري، يوم الإثنين الماضي، رغم أنها لم تربط إيقاف المسابقة بالمخاوف من الفيروس.

وعلق اتحاد كرة القدم في تركمانستان مسابقة الدوري التي يشارك فيها 8 أندية في، 24 مارس/ أذار الماضي، لكنه لم يذكر سببًا رسميًا لهذا القرار.

وأعلنت الجمهورية السوفيتية السابقة، التي يقطنها 6 ملايين نسمة ونالت استقلالها العام 1991، عدم وجود حالات إصابة بالفيروس لديها ومع ذلك أغلقت حدودها بالفعل أمام حركة السفر.

وقررت استئناف دوري كرة القدم لديها، يوم الأحد المقبل، بعد فترة توقف دامت 3 أسابيع عندما يلتقي ألتين أسير، الذي يتخذ من عشق أباد مقرًا له وفاز باللقب آخر 6 مواسم، مع منافسه المحلي كوبيتداج.

وستقام 3 مباريات أخرى، يوم الإثنين المقبل.

ويتصدر كوبيتداج، التابع لوزارة الداخلية، المسابقة حاليًا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

وقال الاتحاد المحلي أيضًا إن بطولة الشباب في البلاد ستستأنف بعد غدٍ السبت.