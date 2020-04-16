كورتوا حارس ريال مدريد ينضم لرد بول في سباق افتراضي

يتمنى تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد الإسباني، أن يكون ضمن العشرة الأوائل عندما ينضم إلى السائق ألكسندر ألبون بفريق رد بول و5 سائقين محترفين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لخوض سباق افتراضي لجائزة الصين الكبرى يوم الأحد.

ويهوى حارس منتخب بلجيكا فارع الطول ألعاب الفيديو، ويمارسها بانتظام خلال فترة العزل بسبب جائحة فيروس كورونا، واتجه للتنافس من المنزل على الإنترنت بعد توقف نشاط كرة القدم وسباقات السيارات الحقيقية.

وشارك كريس هوي الفائز بست ميداليات ذهبية أولمبية في الدراجات وبن ستوكس بطل العالم في الكريكيت مع رد بول في آخر سباقين افتراضيين، لكنهما كانا ضمن المراكز الأخيرة.

ويبدو طموح كورتوا أكبر من اجتياز 28 لفة فقط في السباق الافتراضي الذي ستبثه منصات فورمولا 1 في أكثر من 100 دولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كورتوا (27 عاما): "أحب هذه اللعبة وواجهت أليكس (ألبون) بالفعل عدة مرات في الحلبة ومن الرائع منافسة سائقين في فورمولا 1. تدربت في الأسابيع الأخيرة وأسعى لجمع نقاط".

وكان من المفترض أن يشهد يوم الأحد المقبل، سباق الصين الحقيقي في شنغهاي لكنه أصبح ضمن سبعة سباقات تأجلت بسبب مرض كوفيد 19.

وبجانب التايلاندي ألبون يشارك من نجوم فورمولا 1 لاندو نوريس سائق مكلارين وجورج راسل ونيكولاس لطيفي ثنائي وليامز وأنطونيو جيوفيناتسي من ألفا روميو وشارل لوكلير من فيراري.

وفاز لوكلير بسباق فيتنام الافتراضي الأخير.