كيكي سيتين يمنح كوتينيو الأمل في اللعب مجددًا لنادي برشلونة

رحب المدرب كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بعودة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لبايرن ميونخ الألماني، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال سيتين، خلال تصريحاته لإذاعة "RAC1" الكتالونية:"كوتينيو لاعب عظيم وأنا أحبه، هو لاعب في برشلونة، وسيكون على بايرن ميونخ دفع الشرط الجزائي للتعاقد معه بشكل دائم أو تقديم مبلغ مناسب للنادي".

وأضاف:"من الوارد أن يتواجد كوتينيو معنا بداية الموسم المقبل، لكنني لا أعرف ماذا يريد أن يفعل، يجب أن أتحدث معه لأسأله، هو لاعب رائع بلا شك".

وانضم كوتينيو لبرشلونة في يناير 2018، لكنه لم يثبّت أقدامه في تشكيلة النادي الكتالوني ليغادر الصيف الماضي معارًا إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بـ120 مليون يورو.

ويتردد ان إدارة بايرن ميونخ لا تنوي الإبقاء على كوتينيو الموسم المقبل، خاصة أن قيمة الشراء كبيرة للغاية ولا تتناسب مع سياسات متصدر الدوري الألماني.

وحول صفقات برشلونة للموسم المقبل، قال سيتين:"في ظل الوضع الحالي، فإن المستقبل محل شك، ويجب أن يتم التخلي عن جميع التوقعات التي تم وضعها سابقًا، ولا أحد يعرف ما سيحدث، وما الموقف من العودة لمواصلة اللعب".

وأردف سيتين الذي تولى تدريب برشلونة في يناير الماضي:"نعرف الوضع الاقتصادي، والذي سيغير السوق وكل شيء، ويجب أن نستعد، لأنه سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث في المستقبل في ظل هذه الظروف".

وأظهر كيكي سيتين تشاؤما بشأن اكتمال موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقف الدوري الإسباني منذ العاشر من مارس آذار لكن رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قال الأسبوع الماضي إن المسابقة قد تعود إما في 29 مايو آيار أو السابع أو 28 يونيو حزيران مضيفا أن المباريات ستقام على الأرجح بدون جماهير.

وأشار تيباس إلى أن الأندية الإسبانية قد تخسر إجمالي مليار يورو (1.09 مليار دولار) من حقوق البث التلفزيوني وإيرادات التذاكر والمكافآت المالية إذا لم تلعب 11 جولة متبقية بالدوري.

لكن سيتين، الذي يتصدر فريقه المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، يرى أن عودة الدوري مسألة ليست سهلة.

قال: "يريد الجميع الاستعداد لعودة الدوري لكن هذا لن يحدث إلا اذا ضمنت السلطات الصحية عدم وجود مشاكل".

وقال مصدر إن الدوري الإسباني "يجهز خطة تضمن أعلى المعايير الممكنة للسماح بعودة التدريبات ومحاولة الخروج من النفق المظلم".

وأضاف سيتين "قرأت الخطة وفي الواقع لا أعرف إن كان بالإمكان العودة للعب. هذا أمر صعب جدا من الناحية اللوجستية".

كما كشف سيرجيو بوسكيتش لاعب وسط برشلونة أنه أبلغ بأن الفرق قد تعود للتجمع في معسكرات معزولة حتى اكتمال الموسم.

وتابع بوسكيتس لمحطتي (أوندا ثيرو) و(كادينا كوبي) "يمكننا أن نبدأ التدريبات بشكل تدريجي ولكن سيكون من الصعب أن يحتشد الجميع وأن تعود المسابقة وتسافر الفرق".

وأكمل "سمعت أن الدوري يريد تجمع الفرق لبضعة أشهر واعتقد أن هذا إجراء مبالغ فيه ولا يمكن حدوثه. ستظهر الكثير من المشاكل".

وتوفي أكثر من 19 ألف شخص بسبب الفيروس في إسبانيا رغم أن الحكومة قررت تخفيف إجراءات العزل العام وسمحت لبعض القطاعات بالعودة للعمل.