خطة ريال مدريد في حال عدم التعاقد مع لاعبين جدد.. 6 لاعبين "كلمة السر"

بدأت الفرق الأوروبية تفكر في صيف الانتقالات مبكرا في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أدى لأزمة مالية ستعاني منها الفرق لمدة طويلة.

وحسب صحيفة " آس " فإدارة ريال مدريد تضع خطة " ب " في حال عدم عودة المنافسات وعدم تمكنها من التعاقد مع لاعبين جدد نتيجة الأزمة المالية التي ستنتج عن فقدان لإيرادات جزء من عائدات النقل التلفزيوني وتذاكر اللقاءات.

وحسب الصحيفة فريال مدريد ليس الوحيد المتضرر من الأزمة فداخل إدارته هناك اعتقاد أن الصيف القادم لن يعرف تعاقدات مهمة بين الفرق بسبب الأزمة المالية الكبيرة.

ويضع ريال مدريد خطة من خلال استعادة لاعبين معارين ولاعبين تعرضوا للإصابة وغابوا عن عدد من لقاءات الموسم الحالي واعتبارهم بمثابة صفقات جديدة.

ويظهر النجم البلجيكي إيدين هازارد كأول صفقة جديدة لريال مدريد حيث لم يقدم خلال موسمه الأول الإضافة المنتظرة وغاب لفترات طويلة بسبب الإصابة واضطر لإجراء عملية جراحية.

كما سيعود النجم الإسباني ماركو أسينسيو بعد غياب دام الموسم كله بسبب قطع في الرباط الصليبي وبدا بالفعل تعافيه بشكل جيد حيث من المنتظر أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودة المنافسات.

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن النجمين إيدين هازارد وماركو أسينسيو قادران على تعويض العقم الهجومي حاليا في ريال مدريد بحكم تجاربهما السابقة حيث سجلا في المواسم الأخيرة عددا مهما من الأهداف في تشيلسي بالنسبة للبلجيكي ولريال مدريد بالنسبة للإسباني.

ويبقى التعاقد الثالث المنتظر هو عودة الموهبة النرويجي مارتن أوديغارد من الإعارة لريال سوسيداد حيث قدم موسما جيدا في الدوري الإسباني وشارك في 62 في المائة من عمليات الفريق التي أدت لأهداف.

وأعير أوديغارد لريال سوسيداد لمدة موسم مع إمكانية إضافة موسم ثاني لكن إدارة ريال مدريد تفكر في إعادته ليكون بديلا للكرواتي لوكا مودريتش الذي يبلغ 34 سنة.

كما تملك إدارة ريال مدريد عدة ملفات مفتوحة للاعبين معارين وتبحث عن قرارات بشأنهم أبرزهم المغربي أشرف حكيمي الذي تنتهي إعارته لبروسيا دورتموند وريغيلون المعار لإشبيلية وداني سيبايوس المعار لآرسنال وحسم مصير الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا المعار لريال مدريد من باريس سان جيرمان.