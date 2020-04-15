تعرف على كواليس اجتماع بارتوميو مع ميسي وقادة برشلونة عبر الفيديو

عقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، اجتماعًا،اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، مع عدد من المسؤولين في النادي وقادة الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن بارتوميو عقد اجتماعًا بالفيديو مع أوسكار غراو الرئيس التنفيذي للنادي الكتالوني، وخافيير بورداس المدير المسؤول عن الفريق، بجانب قادة الفريق: ليونيل ميسي، وسيرخيو وبوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وسيرخيو روبيرتو.

وقالت الصحيفة إن بارتوميو وجه الشكر للاعبين على لفتتهم الطيبة بتخفيض رواتبهم، لتخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا على النادي من الناحية الاقتصادية، كما استغل بارتوميو تواجد قادة الفريق، لإبلاغهم بالتغييرات الأخيرة في النادي، ولإبلاغهم بضرورة الالتزام التام بالتعليمات خلال فترة الحجر الصحي.

وناقش رئيس النادي الكتالوني خلال الاجتماع اقتراحات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بخصوص عودة النشاط الكروي إلى سابق عهده، إلا أنه أوصل للجميع رسالة واضحة للفريق، وهي أن صحة اللاعبين هي الأهم بالنسبة للنادي.