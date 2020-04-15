ميسي يعقد مفاوضات تجديد عقد تير شتيغن مع برشلونة

استأنف برشلونة مفاوضاته مع حارسه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قالت إن المفاوضات ستكلف برشلونة الكثير نظرا لصعوباتها.

ولا يزال الحديث في برشلونة متواصلا عن تير شتيغن على الرغم من أنه اختار في الأسابيع الأخيرة أن يبقى صامتًا، لكن الجميع يعرف بالفعل المشاكل التي يواجهها النادي لتجديد عقده؛ لأنه رفض جميع العروض التي قدمها النادي له.

وقالت الصحيفة ذاتها إنه لا أحد يدري ما إذا كانت العروض التي قدمها برشلونة لا ترضي طموح الحارس الألماني وإنه يريد المغادرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقتنع فيه تير شتيغن بالبقاء في برشلونة في ظل تعاقد بايرن ميونخ مع الكسندر نوبل حارس شالكه، لذلك استأنف المفاوضات الصعبة مع النادي الكتالوني.

لكن ما هو معروف للجميع أن علاقته بالقائد ليونيل ميسي مقطوعة تمامًا، وما ترتب على ذلك ظهور ترشيحات لخلافته في حراسة عرين برشلونة مثل أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو والكاميروني أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام الهولندي.

ويبدو أنه في ظل العلاقة المقطوعة مع ميسي ووجود بدائل قد يفكر برشلونة في الاستغناء عن تير شتيغن لجني مبلغ كبير من بيعه.

وتردد قبل توقف الدوري عن وجود خلافات كبيرة بين ميسي وتير شتيغن عقب إحدى المباريات، تسببت في انقسام الفريق إلى نصفين: أحدهما مع القائد والآخر مع الحارس.

وتطور الأمر إلى أنه توجد شائعات بشأن انضمام الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي ليحل محله، خاصة أنه لا يعيش أفضل فتراته في ستامفورد بريدج، وخسر ثقة مديره الفني فرانك لامبارد الذي فضل عليه المخضرم ويلي كاباليرو.

ولا يرضى الحارس الدولي الإسباني، أغلى حارس مرمى على الإطلاق، عن وضعه في تشيلسي، لذلك سيكون عرض برشلونة بالنسبة له أمرا مهما في ظل سعيه ليكون ضمن تشكيلة إسبانيا في يورو العام المقبل.

ويرحب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بالتعاقد مع أريزابالاغا الذي رفض الانضمام لريال مدريد من قبل، ويمكن أن يكون ضمن صفقة تبادلية في ظل اهتمام تشيلسي بتير شتيغن وكذلك فيليب كوتينيو.