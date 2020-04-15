كيكي سيتين مدرب برشلونة يحلم برفع كأس دوري أبطال أوروبا وسط "الأبقار"

أجرى كيكي سيتين، مدرب نادي برشلونة، مقابلة أجراها مع قناة TV3 التلفزيونية الإسبانية.

وقال سيتين، في المقابلة، التي نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقتطفات واسعة منها، اليوم الأربعاء: "لا يمكن أن أشعر بطعم البطولة إلا إذا حققنا الفوز بها على أرض الملعب، أعلم أننا نتصدر الدوري الإسباني، الليغا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، ولا أعرف كيف ستسير الأمور في حالة عدم استئناف الموسم الكروي، ولكن ما أتمناه أن نتوّج باللقب عن استحقاق، وليس بقرار إداري، وقتها لن أكون سعيدا على الإطلاق".

وأضاف: "أريد أن ألعب وأن أكون بطلا على أرض الملعب، وليس بطريقة أخرى، إنه موقف صعب للغاية على الجميع، وآمل أن تعود المسابقات إلى سابق عهدها، وكذلك الحياة اليومية أيضا".

ورفض سيتين الحديث عن احتمالية رحيله، وتولي تشافي هيرنانديز، مدرب نادي السد القطري، مهمة تدريب برشلونة.

وقال سيتين: "قمت بالتوقيع على عقد مع برشلونة لمدة عام ونصف العام، وهناك بند يسمح بالتجديد لمدة عام إضافي، وأنا هنا في برشلونة كي أقود الفريق لهذه الفترة، وأسعى لتجديد عقدي رفقة البلوغرانا".

واختتم تصريحاته: "حلمت أن برشلونة فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لقد شاهدت نفسي في الحلم وأنا أسير في منطقة لينكريس السياحية بإقلية كانتبريا، وأنا أحمل كأس دوري أبطال أوروبا وسط الأبقار".

يذكر أن برشلونة واجه نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب "سان باولو"، وتعادلا 1-1، قبل تأجيل مباراة العودة بسبب تفشي فيروس "كورونا".