نائب رئيس نادي برشلونة المستقيل يدافع عن نفسه بعد رفع دعوى قضائية ضده

أكد إيميلي روسود، نائب رئيس نادي برشلونة السابق، والذي قدم استقالته على خلفية اتهامه بوجود فساد في صفقة التعاقد مع إحدى شركات العلاقات العامة، التي هاجمت معارضي رئيس النادي ولاعبين وأساطير، ودافع عن نفسه بعد قرار رفع دعوى قضائية ضده من قبل إدارة الفريق.

وقرر مجلس إدارة برشلونة رفع دعوى قضائية ضد إيميلي روسود على خلفية تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام، والتي اتهم من خلالها إدارة بارتوميو بالفساد.

وزعمت محطة كادينا سير الإذاعية في فبراير (شباط) الماضي أن إدارة البرسا تعاقدت مع مورد خدمات لتحسين صورة بارتوميو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومهاجمة بعض اللاعبين والمعارضين للرئيس، قبل أن يخرج النادي في بيان رسمي لينفي هذه الأخبار، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ'Barçagate'.

وقال روسود في مقابلة مع إذاعة "RAC 1" الكتالونية: "كل ما قلته هو أسئلة يمكن إثباتها وآراء واضحة، يحزنني أن النادي الذي أحبه رفع شكوى ضدي، لكن ليس لديهم أساس قانوني".

وأضاف: "إن ثبت أن المبلغ المدفوع أعلى بكثير من التكلفة الحقيقة فهناك ميزة غير مشروعة خصصها شخص ما، لا أعرف إن كان من النادي أو من مكان آخر فهذا ما يجب دراسته".

وأكد روسود أنه كان يعتزم تنظيف البيت داخليا، لكنه تعرض للطرد، مشدددا: "نعرف أن العقود تم كسرها وأن إحدى شركات العقود في ملاذ ضريبي وهذا أمر خطير للغاية، ما لا نعرفه هو الأسباب وراء ذلك، وأن هناك تحويل أموال وخدمات تم التعاقد عليها غير قانونية، من الواضح أننا نواجه قضية فساد".

وتابع: "أبلغت عن ذلك حين كنت داخل البيت وحاولت تنظيف ما حدث، لكنهم طردوني".

ورفض نائب الرئيس السابق الحديث عن موقف باقي المستقيلين، والذين تركوه وحيدا في مواجهة الإدارة الحالية، قائلا: "لم أشعر بالوحدة على الإطلاق لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، مع كالسميغليا كان لدي بعض الخلاف لكونه قال إني شككت في صدق المجلس وهذا غير صحيح، شرحت له وتراجع عن أقواله وكل شيء على ما يرام".

ويعتبر إيميلي روسود أحد أقرب الأشخاص سابقا للرئيس بارتوميو، حيث كان من المحتمل أن يعوضه في الرئاسة في انتخابات 2021، وقال عن سمعته بعد الخلاف: "أعطتني سمعة سيئة ويمكنني التفكير في الهجوم على الرئيس لا أنكر ذلك، وكما قال ميكيل ريكو أني كنت أقل شهرة من الكاتب العام بينيديتو فقد كان على صواب".

وكانت إدارة النادي وصفت منذ أيام تصريحات روسود بأنه يعتقد أن "شخصا ما تورط في جريمة اختلاس"، بأنها "خطيرة ولا أساس لها"، لذلك يفكر النادي في إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

ومن خلال بيان، نفي نادي برشلونة "بشكل قاطع أي عمل يمكن تصنيفه على أنه فساد" لذا "يحتفظ بحقه في تقديم دعاوى قضائية".