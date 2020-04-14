أخبار ريال مدريد وبرشلونة: دوناروما مفاجأة ميركاتو الملكي.. وآرسنال يشعل الصراع على كوتينيو

أصبح ميركاتو فريق ريال مدريد الإسباني حديث الصحافة العالمية وخاصة في ظل أنباء الاهتمام ببعض الصفقات لتدعيم النادي الملكي في الموسم المقبل، بينما ارتبط اسم نادي برشلونة بصفقة جديدة اقتحمت دائرة اهتماماته.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي آخر أخبار الكرة العالمية وتحديداً الأندية الكبرى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

دوناروما مفاجأة ميركاتو ريال مدريد

يبدو أن الحارس جيانلويجي دوناروما نجم ميلان الإيطالي، سيكون مفاجأة ميركاتو فريق ريال مدريد الإسباني، بحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.

وقالت الشبكة العالمية إن دوناروما سينتهي عقده في نهاية الموسم الجديد كما أن ريال مدريد أصبح أقرب الأندية للفوز بخدمات حارس ميلان مع اقتراب عودة الحارس ألفونس أريولا من العودة إلى فريقه الأصلي باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب رغبة إدارة الفريق الملكي في حسم التعاقد مع حارس مميز لمنافسة تيبو كورتوا.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن دوناروما تلقى عرضين من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن مفاوضات ريال مدريد تبدو الأقوى في الوقت الحالي للفوز بخدماته.

موهبة سوسييداد تقتحم حسابات برشلونة

دخل اللاعب أليكساندر إيزاك نجم فريق ريال سوسييداد، حسابات نادي برشلونة للفوز بخدماته في الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خاصة أن برشلونة سيسعى للفوز بخدمات اللاعب حال تعثر مفاوضات التعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي، بحسب إذاعة "سير كتالونيا".

ويشمل عقد اللاعب مع ريال سوسييداد شرطاً جزائياً قيمته 70 مليون يورو، ولكن هناك شرط يتيح لناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني بعودته في الموسم المقبل مقابل 30 مليون يورو.

آرسنال يشعل الصراع على كوتينيو

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن دخول نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من نادي برشلونة الإسباني إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن آرسنال يرغب في ضم كوتينيو الذي أصبح على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي مع رفض بايرن ميونيخ فكرة تجديد إعارته أو ضمه نهائياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال ينافش تشيلسي من أجل الفوز بخدمات اللاعب البرازيلي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يستهدف ثنائي دورتموند

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع ثنائي بروسيا دورتموند الألماني غادون سانشو وإيرلينغ هالاند، نجمي الفريق.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تحرك إدارة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل لضم سانشو وهالاند لتدعيم الصفوف في المرحلة المقبلة، كما أن المانيو سيكون منافساً قوياً بشأن ضم الثنائي خاصة مع احتمالات رحيل الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق الذي تلقى عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي للفوز بخدماته بمقابل مالي ضخم في الفترة المقبلة.