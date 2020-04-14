اتهام لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتزوير

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية اليومية، أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، متهم بتزوير وثيقة عامة ساهمت بفوزه بالانتخابات.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إن جهود روبياليس لزيادة عدد الأعضاء في جمعية العمومية للاتحاد مكلفة للغاية بالنسبة له بعد اتهامه بتزوير وثيقة عامة.

ويتعين على روبياليس المثول أمام المحكمة في 21 مايو/آيار المقبل للبدء في تحقيقات أولية فيما يتعلق بمحضر الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وموجز الادعاءات المقدمة للمجلس الأعلى للرياضة.

وبدأت هذه القضية في العاشر من يونيو/حزيران من العام الماضي عندما وافق مجلس الاتحاد على اقتراح تعديل قانوني تقدم به روبياليس بإضافة 19 عضوًا جديدًا في الجمعية العمومية الجديدة يمكن لهم المشاركة في العملية الانتخابية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2020.

وهذا التعديل من شأنه أن يؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات، حيث إن هؤلاء الأعضاء 19 الجدد لن يحتاجوا إلى خوض انتخابات ليكونوا جزءًا من الجمعية العمومية المكونة من 120 عضوًا منتخبًا و19 عضوًا أضافهم روبياليس.

ولكن لكي يقوم روبياليس بإجراء مثل هذا التعديل، فقد احتاج إلى 3 متطلبات أخرى: أن تصدر المحكمة الرياضة الإدارية (TAD) رأيًا غير ملزم موافقة وزير الرياضة قبل التعديل، وكذلك موافقة مجلس إدارة لجنة التنمية المستدامة.

وأصدرت المحكمة تقريرًا رفضت فيه إدراج هؤلاء الأعضاء الجدد التسعة عشر. بالنظر إلى هذا الوضع، منح مجلس الرياضة الوطني (CSD) فترة للاتحاد لتوفيق أوضاعه.

ويحق لممثلين اثنين للكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، كأقدم أندية الليغا التصويت مباشرة في انتخابات رئاسة الاتحاد دون الحاجة إلى أن يتم انتخابها.

خارج جدول الأعمال

وفي وقت قياسي، قبلت لجنة مجلس الرياضة المقترح الجديد للاتحاد حتى يتمكن من الوصول في الوقت المحدد لموعد الجمعية العمومية المقررة في 16 ديسمبر دون أن يظهر ذلك في جدول أعمال الجمعية.

وأوضح الأمين العام، أندرو كامبس، بحسب قوله، أن الأمر لم يكن يتعلق بالموافقة على أي شيء جديد:"إنه تعديل، لأن القرار هو نفس الشيء"، وقال أمام الجمعية:"لا يوجد تعديل على القرار الذي اتخذته الجمعية من قبل في يونيو".

ولم يكن هناك أي نقاش أو موافقة على إضافة الأعضاء الجديد في الجمعية التي انعقدت في ديسمبر بداعي أنه نفس القرار الذي تمت الموافقة عليه في يونيو.

وفي اليوم التالي، كما هو مسجل في الإجراءات، تم تسجيل شهادة موقعة من قبل كامبس في محضر المجلس، حيث أكد أن الجمعية العمومية للاتحاد "قد وافقت، فيما يتعلق بإدراج أعضاء جدد بحكم المنصب في تكوين الجمعية المذكورة وما يترتب عليها من تعديل للمادة 28 من النظام الأساس للاتحاد".

ومع ذلك، فإن التحقيقات أكدت كذب ادعاء كامبس لأن مثل هذا التوافق لم يظهر في مقطع فيديو للجمعية أثناء انعقادها، حيث لم يكن هناك أي فرصة للأعضاء بالموافقة أو الرفض على النسخة الجديدة من النظام الأساس للاتحاد.

وفيما بعد تخلّى الاتحاد نفسه عن الإصلاح الذي كان ينادي به روبياليس، وباتت الجمعية العمومية للاتحاد مكونة من 140 عضوًا.