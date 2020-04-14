سوق انتقالات اللاعبين يخسر مبلغا كبيرا.. ومانشستر سيتي وبرشلونة أكبر المتضررين (إنفوغرافيك)

رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية الهبوط الحاد في أسعار اللاعبين خلال الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بأسره، مع توقف النشاط الرياضي والكروي، وغموض موقف استئناف الموسم الجاري حتى الآن، في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وأكدت أن قيمة لاعبي العالم في الإجمالي خسرت حالياً ما يقرب من 9.2 مليار يورو.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الدوريات الإسبانية بدرجاتها الثلاثة انخفضت بقيمة 1.25 مليار يورو، مع تراجع أسعار اللاعبين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حالياً.

وأشارت إلى أن قيمة لاعبي ريال مدريد الإسباني هبطت بقيمة 191.5 مليون يورو، بينما كانت نسبة الهبوط أعلى في برشلونة، حيث تراجعت قيمة لاعبيه بـ207.1 مليار يورو، وهي أعلى نسبة هبوط في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حين خسر أتلتيكو مدريد 161.5 مليون يورو من قيمة لاعبيه.

وفيما يتعلق بأسعار أغلى 10 لاعبين في العالم، فقد شهدت تراجعاً يتراوح بين 10 إلى 20%، حيث هبط سعر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان بنسبة 10% ومعه بنفس القيمة الإنجليزي الدولي غادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني، وألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي.

وتراجعت بنسبة 20% أسعار كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان، والمصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول، ورحيم ستيرلينغ وكيفين دي بروين، نجمي مانشستر سيتي، وهاري كين نجم توتنهام، والأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي نجم برشلونة.