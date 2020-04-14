مهاجم ريال سوسيداد ضمن اهتمامات نادي برشلونة حال فشل صفقة لاوتارو مارتينيز

كشف "راديو كتالونيا" أن السويدي أليكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد، يعتبر الخطة الثانية لدى الإدارة الفنية لنادي برشلونة، حال الفشل في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وحسب الإذاعة الكتالونية فوكلاء اللاعب والإدارة الفنية لبرشلونة أكدوا أن اسم المهاجم الشاب إيزاك مطروح على طاولة مفاوضات برشلونة.

ويملك المهاجم البالغ من العمر 20 عاما شرطا جزائيا يبلغ 70 مليون يورو، كما أن فريقه السابق بروسيا دورتموند يملك حق استعادته مقابل 30 مليون يورو صيف 2021، لكن بشرط موافقة إيزاك على العودة لألمانيا.

وحسب التقارير الإعلامية، فالإدارة الفنية لبرشلونة تعتبر أن ثمن اللاعب العالي يمكن التغلب عليه من خلال الاتفاق مع ريال سوسيداد على إدراج لاعبين في الصفقة.

ومازال برشلونة يفضل المهاجم مارتينيز، لكن الشرط الجزائي الكبير في عقده والبالغ 111 مليون يورو ورفض الفريق الإيطالي عدة لاعبين لإشراكهم في الصفقة قد يؤدي إلى بقائه في إيطاليا.