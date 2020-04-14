تعديلات إدارية واسعة داخل برشلونة.. ودعوى جنائية ضد نائب الرئيس السابق

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد نائب رئيس النادي المستقيل من منصبه، إميلي روسود، على خلفية الاتهامات التي وجهها الأخير ضد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، وإدارة البلوغرانا.

وكان روسود قد اتهم بارتوميو باختلاس أموال من برشلونة، وبالتالي فإن إدارة النادي قررت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين رفع دعوى قضائية جنائية ضد النائب السابق للرئيس.

وقال بيان رسمي لنادي برشلونة: "في أعقاب المزاعم الخطيرة والتي لا أساس لها على الإطلاق، والتي صدرت عن النائب السابق لرئيس برشلونة إميلي روسود، وذلك في عدد من المقابلات الإعلامية التي أجراها، فإن مجلس إدارة برشلونة ينفي وجود أي مخالفات يمكن أن توصف بأنها جرائم فساد، ووافق على رفع دعوى قضائية في هذا الصدد".

وأضاف بيان البارسا: "لا يمكن لبرشلونة أن يتسامح مع تلك المزاعم التي تشوّه سمعة النادي، هذا الإجراء الجنائي سيتم اتخاذه دفاعا عن شرف النادي وموظفيه، وهناك مراجعة تتم حاليا كي يتم وضع نهاية لهذا الأمر".

وتضمنت قرارات مجلس إدارة برشلونة بعض التعديلات في مناصب المديرين، حيث تم تعيين جوردي مويكس نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية، وبو فيلانوفا كنائب رئيس مؤسسي، واوريول توماس كنائب للرئيس للشؤون التجارية، ومارتا بلانا في منصب أمين مجلس المديرين، وديفيد بيلفر كمسؤول خزانة.