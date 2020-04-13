والدة نيمار منحته شهرة واسعة.. تياغو راموس من عارض ملابس داخلية ذي علاقات مشبوهة إلى نجم في 24 ساعة

قالت صحيفة "غلوبو" البرازيلية إن حياة "تياغو راموس" الرفيق العاطفي الجديد لوالدة البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شهدت تحولا كبيرا للغاية، بعد أنباء ارتباطه مع "نادين جونكالفيز"، والدة نيمار.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن "تياغو راموس" أصبح من الشخصيات المشهورة بين عشية وضحاها، عقب انتشار أنباء ارتباطه بوالدة نيمار.



وأثارت نادين جوناكالفيز، البالغة من العمر 53 عاما، الجدل على نطاق واسع، بعد ارتباطها مع الشاب تياغو راموس، 22 عاما، والذي يصغر ابنها نيمار بـ6 سنوات تقريبا، بعد انفصالها عن زوجها ووالد نيمار "فاغنر ريبيرو"، في عام 2016، بعد زواج استمر 25 عاما.

ومضت "غلوبو" تقول إن تياغو راموس صديق والدة نيمار حصل على أكثر من 300 ألف متابع جديد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث كان عدد المتابعين أقل من 200 ألف قبل انتشار خبر علاقته مع نادين جوناكالفيز، ووصل إلى أكثر من نصف مليون متابع خلال 24 ساعة فقط.

وأكدت أن أخبار الصديق العاطفي الجديد لوالدة نيمار انتشرت بشكل واسع للغاية في العديد من وسائل الإعلام العالمية، وعلى رأسها الأرجنتين وتشيلي وإسبانيا وإنجلترا.

والدة نيمار مثيرة للجدل دائما.. من هي نادين جونكالفيز التي ارتبطت بشاب يصغرها بـ22 عاما؟

شاهد: https://t.co/bQKygygQ82#إرم_سبورت pic.twitter.com/5ZtXdRWcX7 — إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2020



وتابعت: "حياة تياغو راموس، رغم صغر سنه، كانت مليئة بالأحداث المثيرة، حيث يعمل كعارض أزياء للملابس الداخلية، وظهر العديد من الصور والفيديوهات له وهو يرتدي تلك الملابس، إضافة إلى علاقاته المشبوهة مع بعض الرجال، ما أثار الشكوك حول كونه مثلي الجنس".

وهذه عدة حقائق عن تياغو راموس:

1-يحب كرة القدم

أراد تياغو دائمًا أن يكون جزءًا من فريق كرة قدم في البداية لعب في أحد أندية منطقة سيارا الصغيرة ومع ذلك قرر الرحيل والتخصص في الألعاب الالكترونية لأنه يرى أن مستقبله أفضل فيها.

2- يهوى الرياضة والاهتمام باللياقة البدنية

يقضي تياغو معظم وقته في صالة الألعاب الرياضية من أجل بناء جسم رياضي جذاب ويواكب عالم التواص الاجتماعي ويتمتع بشهرة كبيرة فيه ، إذ ينشر الكثير من الصور ومقاطع الفيديو عن انشطته الرياضية التي يمارسها.

3-مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي

من الواضح أن راموس عارض أزياء لما يتميز به من جسم رياضي ، لكنه أيضا مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي وليس فقط عبر مقاطع الرياضة واللياقة البدنية لكن أيضا له مقاطع مصورة على برنامج TikTok وله الكثير من مقاطع الفيديو الراقصة.

4-لاعب

في الوقت الحالي ، إلى جانب حياته كعارض أزياء ، يعد راموس أيضًا جزءًا من ناد برازيلي في الرياضات الإلكترونية المعروفة باسم 4k Easy Game.

هذه اللعبة لديها فريق يتنافس في دوري NFA ، وهي بطولة للهواة ، والتي تدفعه ليكون جزءًا من المسابقات الاحترافية. يستخدم اللقب باسم 4K Tiaguin.

من ناحية أخرى ، تضم قناته على موقع يوتيوب 4.3 ألف مشترك ، كل ذلك بسبب شهرته عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

5-من عشاق ريال مدريد

الآن بعد أن علمنا أنه يحب كرة القدم ، فإن أي شخص يزور حسابه الشخصي على انستغرام سيدرك أيضًا بسرعة أن هذا اللاعب الشاب هو مشجع كبير لريال مدريد بالإضافة إلى ذلك ، اعترف راموس أيضًا بأنه معجب نيمار.

وقد نشر صورة له مع نيمار في يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن يعلن ارتباطه بوالدة مهاجم باريس سان جيرمان.