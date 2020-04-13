قنبلة ريال مدريد.. هالاند ومبابي في هجوم النادي الملكي

كشفت صحيفة "ماركا" خطة نادي ريال مدريد الإسباني لدعم خطوطه الأمامية خلال الموسمين المقبلين، في ظل نهاية عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في صيف 2021، ورغبة مسؤولي الميرينغي في تجديد دماء الفريق بنجوم من العيار الثقيل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن إدارة ريال مدريد تريد ضم النرويغي إرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ولكن على عامين.

وأشارت إلى أن خطة مسؤولي ريال مدريد في هذا الصدد، بالتعاقد مع النجمين، تبدو صعبة ولكنها ليست مستحيلة على الإطلاق، حيث وضع مسؤولو الميرينغي "خطة طريق" لحسم الصفقتين على موسمين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأندية الأوروبية حاليا، والتي سيكون من المستحيل مع وجودها أن يستطيع الريال حسم الصفقتين في موسم واحد، نظرا للقيمة المالية الكبيرة المتوقع دفعها لشراء اللاعبين.

ومضت تقول: "تقوم الخطة الطموحة في ريال مدريد على شراء هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 75 مليون يورو، من ناديه الحالي بوروسيا دورتموند، خاصة أن الأداء الضعيف للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنتقل إلى ريال مدريد من انتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الجاري، مقابل 60 مليون يورو، دفع مسئولي الميرينغي إلى الدخول بقوة في سباق هالاند لحسمه قبل بداية الموسم المقبل".

وتابعت: "فيما يتعلق بصفقة مبابي، فإن إدارة ريال مدريد تعلم جيدا استحالة انضمام اللاعب إلى الميرينغي في الموسم المقبل، مع الرحيل الوشيك للبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، وبالتالي فإن الأمر سيكون بمثابة "انتحار" لقادة قطر، المالكة لباريس سان جيرمان في أن تتخلى عن اللاعبين في موسم واحد".

وأكدت "ماركا" المقربة من إدارة ريال مدريد أن خطة ضم مبابي تقوم على دفع اللاعب نحو عدم قبول العروض المغرية التي يتلقاها من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده، والذي ينتهي في صيف 2022، وبالتالي فإن مبابي سيقضي الموسم المقبل رفقة ناديه، الذي سيكون مضطراً لبيعه في صيف 2021 كي لا يرحل مجاناً، وفي نفس الوقت فإن سعره بعد عام من الآن سيكون أقل من شرائه الصيف المقبل، مع صعوبة حدوث ذلك، في ظل الظروف الحالية.