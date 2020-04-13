صحيفة تكشف مصير الفرنسي ألفونس أريولا حارس ريال مدريد

ذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية أن ريال مدريد لا يرغب في الاحتفاظ بالحارس الفرنسي ألفونس أريولا المعار من باريس سان جيرمان دون بند يسمح بشراء عقده وهو ما يدفع الحارس الفرنسي للبحث عن محطة أخرى في مسيرته.

وحسب الصحيفة فريال مدريد يفضل إعادة أحد حراسه الشباب المعارين حاليا ليكون بديلا للدولي البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأساسي للفريق ويتعلق الأمر بالأوكراني أندري لونين المعار لريال اوفيدو ولوكا زيدان المعار لراسينغ سانتندير ويبلغان 21 سنة من العمر.

وشارك ألفونس أريولا في 8 مباريات برفقة ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بواقع 674 دقيقة وقدم قناعات جيدة أشاد بها مدرب الفريق الملكي مواطنه زين الدين زيدان.

وستنتهي فترة إعارة ألفونس أريولا لريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي وحسب الصحيفة الفرنسية فلا يفكر في العودة بشكل نهائي لفريقه باريس سان جيرمان حيث ينتهي عقده في صيف 2023 لكونه لا يرغب في أن يكون بديلا في ظل وجود الكوستاريكي كيلور نافاس كحارس أولا يناقش.

ويبحث الحارس الفرنسي البالغ 27 سنة عن فريق يضمن له اللعب بشكل أكبر للحفاظ على مكانته في المنتخب الفرنسي حيث أصبح مركزه كحارس ثالث مهددا من طرف حارس ليل الشاب ميك مايغنان البالغ 24 سنة.

ومع تأجيل نهائيات أمم أوروبا لغاية صيف 2021 يملك ألفونس أريولا فرصة أخرى للحفاظ على مركز في لائحة المنتخب الفرنسي وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مستقبله قد يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي إحدى فرق العاصمة البريطانية لندن.