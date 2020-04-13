تطورات جديدة في قضية نادي برشلونة مع شركة "تشويه صورة اللاعبين"

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن جوانب جديدة من التحقيق الذي تقوم به "شركة برايس ووترهاوس كوبرز" بشأن تعاقد إدارة برشلونة مع شركة "I3 Ventures " للعلاقات العامة والتي شوهت صورة بعض اللاعبين ومعارضين للرئيس وأساطير النادي.

وحسب الصحيفة، فجزء من الفواتير التي دفعتها إدارة برشلونة لإحدى الشركات التابعة لشركة "I3 Ventures " جاء من الميزانية المخصصة لمدرسة الفريق "لامسيا".

وأكدت الصحيفة أن فواتير بلغت 198 ألف يورو دفعت موسم 2018-2019 و99 ألف يورو دفعت هذا الموسم كجزء أول جاءت من الميزانية المخصصة لمدرسة الفريق وأكاديميته وكان من الممكن أن تكون المبالغ أكثر لولا كشف الصحافة لتورط الشركة في مهاجمة اللاعبين ومعارضي الرئيس وبعض أساطير النادي وأدى لإلغاء العقد.

ودفعت الفواتير لشركة "Tanta Soft SA " وهي شركة أرجنتينية ولها علاقات مع شركة "I3 Ventures " وتم دفع الأموال من خلال مكتب الرئيس والذي كان يديره جوم ماسفيرير والذي قدم استقالته.

وأكدت الصحيفة أن إدارة " لامسيا " مدرسة برشلونة طالبت بتفسيرات حول المبالغ التي دفعت من ميزانيتها وأسبابها لكنها لم تتلق أي جواب من الإدارة أو تفسير وتقبلوا الآمر لكون المدير العام للفريق صادق عليها.